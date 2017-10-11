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Легенда сноуборда Трэвис Райс представит новый фильм в России

Легенда сноуборда Трэвис Райс представит новый фильм в России
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Время отправиться в горы с лучшими сноубордистами планеты.

Новый фильм о сноуборде получил название Depth Perception («Глубина восприятия»). Он отснят в природной зоне, которая считается самым удаленным от побережья тропическим лесом в мире.

По стилю Depth Perception напоминает фильмы Уеса Андерсона и не похож на другие сноуборд-проекты.

  • В новом фильме компанию Трэвису Райсу составили Брайан Фокс, Остин Суитин и сноубордистка Робин ван Джин.
  • Премьера фильма намечена на 25 октября в кинотеатре «Дом Кино».
  • В 2016 году Трэвис Райс представил в России фильм The Fourth Phase («Четвертая фаза»), который имеет рейтинг 7,8 на КиноПоиске и 7,1 – на IMDb.

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