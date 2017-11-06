Квадроцикл врезался в толпу зрителей во время гонки в Краснодарском крае

Во время гонки в станице Родниковской в Краснодарском крае квадроцикл врезался в зрителей.

Очевидцы выложили в интернет несколько видео инцидента. Одно из них снято в непосредственной близости от места происшествия. Судя по всему, водитель квадроцикла не справился с управлением.

Видео с другого угла.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на «Юга.ру», пострадали два молодых человека, но обошлось без серьезных травм. Оба мужчины госпитализированы.

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