Термоядерное видео корейского стритфайтинга с участием копов, которое ты обязан заценить

Южнокорейские мастера уличной драки продемонстрировали невиданный уровень мастерства, хореографии и быстроты движений.

Битва началась с медленных обменов толчками. Когда один стритфайтер уложил оппонента ударом с ноги, градус напряжения и темпа боя резко подскочил. В конце видео присутствует очень смешная драка с полицейскими.

Южная Корея примет зимние Олимпийские игры-2018.

На летней Олимпиаде-2016 южнокорейцы заняли восьмое место в медальном зачете (9-3-9).

4 ноября южнокорейская команда SSG выиграла чемпионат мира по League of Legends.

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