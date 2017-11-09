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Термоядерное видео корейского стритфайтинга с участием копов, которое ты обязан заценить

Термоядерное видео корейского стритфайтинга с участием копов, которое ты обязан заценить
Eurosport

31 мин. назад

Почаще бы такое видеть в Пхёнчхане в феврале.

Южнокорейские мастера уличной драки продемонстрировали невиданный уровень мастерства, хореографии и быстроты движений.

Битва началась с медленных обменов толчками. Когда один стритфайтер уложил оппонента ударом с ноги, градус напряжения и темпа боя резко подскочил. В конце видео присутствует очень смешная драка с полицейскими.

  • Южная Корея примет зимние Олимпийские игры-2018.
  • На летней Олимпиаде-2016 южнокорейцы заняли восьмое место в медальном зачете (9-3-9).
  • 4 ноября южнокорейская команда SSG выиграла чемпионат мира по League of Legends.

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