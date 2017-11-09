Eurosport
Термоядерное видео корейского стритфайтинга с участием копов, которое ты обязан заценить
Почаще бы такое видеть в Пхёнчхане в феврале.
Южнокорейские мастера уличной драки продемонстрировали невиданный уровень мастерства, хореографии и быстроты движений.
Битва началась с медленных обменов толчками. Когда один стритфайтер уложил оппонента ударом с ноги, градус напряжения и темпа боя резко подскочил. В конце видео присутствует очень смешная драка с полицейскими.
- Южная Корея примет зимние Олимпийские игры-2018.
- На летней Олимпиаде-2016 южнокорейцы заняли восьмое место в медальном зачете (9-3-9).
- 4 ноября южнокорейская команда SSG выиграла чемпионат мира по League of Legends.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте