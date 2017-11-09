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Британец собрал летающий костюм, разогнался до 51,53 километра в час и побил мировой рекорд

Британец собрал летающий костюм, разогнался до 51,53 километра в час и побил мировой рекорд
Р-Спорт

1 час назад

Королева должна пожаловать ему рыцарский титул.

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на летающем костюме собственной разработки.

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час. Падение в воду не помешало рекорду – достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь больше ста метров, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам Браунинга, костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях слабо контролируемы и небезопасны.

  • Летающий костюм Браунинга оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим нагрузку.

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