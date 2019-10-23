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Сбежал с лайнера и 3 дня плыл к свободе. Гимнаст из Казахстана совершил самый дерзкий побег из СССР

Сбежал с лайнера и 3 дня плыл к свободе. Гимнаст из Казахстана совершил самый дерзкий побег из СССР
Данил Тармасинов

30 мин. назад

Жизнеутверждающая история Станислава Курилова.

Людям, рожденным после 1991 года, никогда не понять, что такое СССР. Плюсы вроде бы понятны – бесплатное образование, проговариваемое равенство для всех слоев населения, понятное будущее на годы вперед. Минусы уже не так очевидны, и их можно описать одним словом – несвобода – слова, путешествий, мыслей.

В 1974 году счастливчики, которые в СССР ловили волны «Голоса Америки», через глушилки услышали: «Гражданин Советского Союза бросился в Тихий океан с борта лайнера. После трех суток в воде он самостоятельно вышел на филиппинский берег». Наверняка люди у радиоприемников вздохнули с радостью – хоть кому-то удалось вырваться.

Героического беглеца звали Станислав Курилов. Он родился в 1936 году в казахстанском Семипалатинске. Слава был обречен на то, чтобы связать жизнь с морями и океанами. Родители удивились, когда вместо первого слова «Мама» или «Папа» малыш произнес «Вода». Но мать боялась, что сын захлебнется, и запрещала ему купания с друзьями. Он учился плавать по ночам в пионерском лагере.

По возвращении домой, чтобы его не дразнили маменькиным сынком, Слава переплыл реку Иртыш шириной в полкилометра. Он едва не попал под колеса парохода (винтов у судов тогда еще не было), невероятно устал, но достиг цели. Домой мальчик брел целый день, без одежды – осталась на том берегу – попал под грозное молчание матери, что страшнее ругани, зато больше никогда не слышал в свой адрес обидное прозвище.

В 15 в библиотеке Курилов наткнулся на подростковые книги и запоем читал о приключениях и увлекательных странствиях. «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо», «Робинзон Крузо» подтолкнули его к побегу из дома в Ленинград, но возраст и отсутствие визы с пропиской не пустили его в плавание. «Там я впервые увидел море. Это был Финский залив. Я вошел в одежде в воду по пояс и дал себе клятву, что вернусь», – вспоминал Слава.

Но после школы его не взяли в мореходное училище из-за близорукости и зарубили мечту о путешествиях на кораблях. На медкомиссии так и сказали: «Молодой человек, о море даже не мечтайте». Через пару месяцев страданий Курилов узнал, что с плохим зрением берут в океанографы, и перенастроил сознание на эту специальность.

В гидрометеорологическом институте он встретил главу лаборатории Анатолия Майера и узнал от него все о подводном плавании. Майер нарочно ставил студентов в трудные ситуации и научил их любить риск. «В опасной ситуации время на размышления у тебя в пределах задержки дыхания, – говорил преподаватель Славе, – нужно быстро принимать правильное решение, а иначе лучше вовсе не соваться в море».

Группу Майера вместе с Куриловым приглашал на совместные исследования в Тунисе сам Жак-Ив Кусто. Но сестра Славы вышла замуж за индуса и затем переехала в Канаду – поэтому молодому исследователю не дали визу. Сначала просто без объяснения причин, а через год смилостивились до унизительной формулировки «Посещение капиталистических стран считаем нецелесообразным».

Чтобы не впасть в уныние, Курилов искал ответы в религии и занялся йогой. Он легко выполнял все асаны, так как еще в школе попал в сборную Казахстана по спортивной гимнастике. На первом уроке физкультуры Слава единственный из класса не подтянулся ни разу и навсегда запомнил, как его пристыдил учитель. «Посмотрите на эту девчонку», – начал обидную речь физрук. Через семь лет после того урока они встретились на каких-то отборочных соревнованиях. Курилов сделал сальто на выходе с перекладины и приземлился перед тем учителем, который судил турнир. Мужчина незаметно подмигнул атлету – мол, хорошо на тебя подействовали те слова.

В ноябре 1974 года Славе на глаза попадает объявление в газете. «Ленинградцы! Если у вас отпуск зимой, бюро путешествий и экскурсий приглашает вас на экватор! Вы совершите необычное путешествие по новому маршруту «Из зимы в лето!». Самый большой лайнер страны «Советский союз» совершал турне в никуда – 20 дней кружил по океану без остановок в заграничных портах, поэтому для круиза не требовалась заграничная виза. Он сразу понял, что это шанс сбежать из душного Союза и что обратный билет не потребуется.

Курилов тяжело попрощался с друзьями и не мог им сказать, что, вероятно, видит их в последний раз. Перед отлетом во Владивосток, откуда стартовал круиз, он бродил по Ленинграду и набрел на незнакомую улочку. Там путник заметил церковь, в которой шло праздничное богослужение. Пение хора унесло его куда-то ввысь, Славу охватили любовь, тишина и покой.

Дома он рано лег спать и увидел во сне четверых людей в белых одеждах. Трое как будто общались между собой, а взгляд четвертого странника Курилов почувствовал на себе чуть позже. На месте его лица йог приметил золотой свет и почти ослеп от него. Постепенно он рассмотрел единственное, что смог, – глаза. «На следующее утро я был полностью под впечатлением от этого сна. Я ясно понимал, что скоро со мной случится что-то необычайно важное. И еще понимал, что то, что случится – каким бы оно ни было, жив я буду или мертв, – будет хорошо для меня», – признался Курилов.

Из Ленинграда на корабль «Советский Союз» прилетели 13 человек, а со всей страны – и того больше. Молодые пассажиры пили вино, загорали, купались в бассейне, тусовались, флиртовали друг с другом – вели себя, как самые свободные люди на Земле. Слава Курилов в это время искал карту с маршрутом лайнера, чтобы сбежать из заточения. Ее он обнаружил на третий день и решил, что лучше прыгнуть в океан у острова Сиаргао – тогда корабль подплывет поближе к берегу и можно будет исчезнуть.

Когда Слава стоял с картой у палубы и изучал ночное небо, к нему подошла улыбающаяся девушка. «Да вот, ищу счастливую звезду и никак не могу найти», – ответил молодой мужчина на ее вопрос, что он высматривает. «Мне тоже когда-то казалось, что мое счастье где-то среди звезд», – не смутилась леди. Она оказалась астрономом и быстро научила Курилова, как находить созвездия и под каким углом их ожидать.

В День X Станислав не вышел на завтрак и ничего не ел на обед – знал, что перед длительным заплывом желудок должен быть пустым. Его пригласили в каюту на пару рюмок коньяка ленинградские девушки. «Ты какой-то странный сегодня, Слава», – внезапно заметила одна из них. Чтобы не вызвать подозрений, океанограф с улыбкой поднял бокал: «За милых женщин!»

После ужина он собрал в сумку маску, ласты и трубку и накрыл их полотенцем, чтобы не вызвать подозрений. «Молодой человек!» – окликнул его кто-то по пути из каюты. Курилов нервно обернулся, и незнакомец спросил его, как пройти в радиорубку. Слава объяснил и на всякий случай пронаблюдал за движениями собеседника – на «Советском Союзе» хватало стукачей. Он неслышно выдохнул и услышал, как на танцах играет песня «Голубка». «Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль», – пело из репродуктора.

На корме главной палубы, откуда планировался прыжок в океан, на раскладушке сидели три матроса. Время поджимало, судно уносило от Сиаргао все дальше. Курилов поднялся на шлюпочную палубу, вернулся и увидел, что двое юнг куда-то ушли, а третий развернулся к нему спиной. Он перелез через борт, что есть силы оттолкнулся и ухнул в воду.

Слава пролетел 15 метров, удачно вошел в гладь ногами, всплыл на поверхность и замер от страха. На расстоянии вытянутой руки к нему приближался гигантский винт лайнера. Еще пара секунд, и беглеца разрубит на части. Курилов вяз в массе воды, его все сильнее засасывало туда, под корабль.

Но в следующее мгновение какая-то сила откинула океанографа подальше – струя от винта отбросила его в сторону и спасла жизнь. Слава не успел испугаться, поэтому задержал дыхание, нырнул и максимально долго сидел под водой, пока прожекторы лайнера не пройдут мимо. Он сбросил ненужную сумку с полотенцем и потихоньку погреб туда, где, предположительно, находился остров. Часы показывали 20:15.

Первое впечатление Курилова – тишина, он один на один с океаном. Сначала он нервно оглядывался и ждал бортовые огни лайнера – это бы значило, что его отсутствие заметили и развернулись за беглецом. Но корабль отплывал все дальше, и переживания йога все стихали и стихали. Слава четко запомнил первую мысль: «Зато ты теперь окончательно свободен! Разве не этого ты так страстно желал?»

Он ориентировался по едва заметным огням «Советского Союза», а когда те пропали из виду, несколько раз сбивался с курса. Остров впереди так и не просматривался, поэтому в какой-то момент Курилов понял – он здесь совершенно один, помощи не будет. За густыми облаками не было видно звезд, чтобы держать ориентир, поэтому Слава плыл и плыл, плыл и плыл в надежде, что достигнет хоть какой-то цели.

Океанографа обуял страх. Дыхание и сердцебиение стали учащенными, судороги стали сжимать горло. И тут Слава вспомнил, как воспитывал в себе бесстрашие – в 7-8 лет ходил по кладбищу и убеждал себя, что ничего не существует. Он удержал концентрацию на несколько секунд и справился с приступом.

Спустя несколько часов облака исчезли, и пловец увидел Юпитер, а за ним и пояс Ориона. По звездам он двигался вперед, пока не увидел на западе какие-то огни. Курилов погреб к ним, пока те не пропали. Еще через пару часов земля так и не появилась, и героя охватило отчаяние. Он осмотрелся в поиске доски или бревна, чего-то такого, за что можно зацепиться и отдохнуть. Но ничего похожего на плот не нашлось. К этому моменту уже давно светило солнце, и Слава смертельно устал. Выбора не было.

Наступила вторая ночь в океане, Курилов не чувствовал ни усталости, ни боли. На видимом участке суши загорелись огни, но плыть до них еще было очень долго. Внезапно Слава почувствовал жжение в руке, груди и шее и увидел неподалеку небольшие светящиеся палочки. Потом уже он узнал, что это медузы-физалии, и прикосновение их щупалец вызывает сильные ожоги и паралич. Беглец, на всякий случай, благоразумно отплыл подальше от них.

Ближе к полудню третьего дня Курилов заметил корабль. Он решил, что судно послано ему богом, и потому изо всех сил кричал и размахивал руками. Представьте себе его отчаяние, когда рыболовный траулер прошел мимо. У Славы сильно устали ноги, он изменил технику, но это не сильно помогло. После разминки с кораблем он увидел поблизости берег с высоким кустарником, но сил, чтобы грести к суше, осталось совсем немного – течение было мощнее. Он бросил плыть и повиновался ему.

Станислав Курилов

После отдыха беглеца отнесло еще дальше от земли, он несколько раз терял сознание, но оставался на воде. Дыхание было таким же ритмичным, как в начале пути – помогли тренировки по йоге. Ноги отказали совсем, пришлось плыть на одних руках.

Огни никак не приближались, суши было не видать, и Курилов совсем отчаялся. «Я подумал о смерти. Мне казалось, что бессмысленно продлевать жизнь еще на несколько мучительных часов – я уже не надеялся встретить рассвет. В моем положении умереть было довольно трудно. В эту минуту я пожалел, что не взял с собой нож», – вспоминал Станислав.

В таком состоянии он мысленно попрощался с женой и настолько сконцентрировался, что решил, будто разговаривает с ней. Дама подбодрила путника, и после этого полумиража Курилов почувствовал себя лучше – пропала боль в мыщцах, исчез озноб. Внутренний голос отчетливо произнес: «Плыви на шум прибоя». Несколько раз эйфория покидала Славу, и он ощущал себя в странной среде, в которой болит все тело, жутко хочется найти опору и встать на ноги.

Внезапно на Курилова налетела сильная волна, которая уволокла его под воду. Едва йог выбрался на поверхность, налетела вторая волна. Он очутился на коралловом рифе и никак не находил кончиками пальцев песок – как же так, ведь в каждой лагуне должен быть остров. Слава ободрал колено в кровь о кораллы и перевязал его шейным платком. Прошло еще часов пять или шесть, пока он не обнаружил под ногами землю. Океанограф устало двигался по пояс в воде и думал об одном: «Если акулы сожрут меня именно сейчас, будет очень обидно».

От усталости Курилов упал и отключился на несколько часов, пока не проснулся от укусов муравьев и москитов. В его голове сразу зароились мысли: а чем питаться на этой земле? Из чего построить хижину? Где добыть огонь? Но от радости освобождения Славе захотелось танцевать, и при первых движениях сиртаки на него вышли туземцы. Курилов тут же поднял руки, затем через паузу медленно показал на воду и сделал плавательные движения.

Через две-три минуты напряжения к нему подошли дети и на ломаном английском спросили, где остальные члены корабля. Островитяне решили, что он – жертва кораблекрушения, но Слава ответил, что один просто прыгнул в океан. «А зачем?» – наивно спросила девочка-туземец. Беглецу стало смешно – как в паре слов ответить на этот вопрос?

Станислав Курилов

Курилова привели в бунгало, где он тут же от жажды выпил целый чайник горячего напитка и после беседы с местным полицейским уснул без задних ног. Утром он вышел из хижины перед двумя сотнями местных жителей и почувствовал себя рок-звездой – странника встретили ревом и приветственными криками. Но за спинами островитян Слава не заметил джип и солдат, которые забрали его и бросили в тюрьму.

За решеткой Курилов провел полгода, пока филиппинские власти разбирались, не советский ли он шпион. Следователи наконец выяснили, что у беглеца есть сестра в Канаде, и после подтверждения отправили его в Северную Америку. После 12 лет, прошедших с того самого побега, он переехал в Израиль, во второй раз женился и устроился в институт океанографии Хайфы. В Советском Союзе его давно заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за измену родине.

На Земле Обетованной Курилов написал повесть «Побег», в которой обрисовал все, что с ним случилось в эти три дня без воды, еды и сна. Он когда-то очаровался странствиями и путешествиями из книг Стивенсона, и тут сам написал что-то похожее по мотивам собственной жизни.

В 1991 году отрывки из повести опубликовали в журнале «Огонек», а предисловие написал сам Василий Аксенов. «Прыжок в бескрайний океан с кормы огромного советского парохода, трехдневный заплыв в воде, кишащей просоветскими акулами, в сторону неведомых Филиппин; кто еще мог такое сотворить, если не русский интеллектуал, спортсмен и йог Слава Курилов?» – спрашивал автор «Таинственной страсти».

Славы не стало в 1998-м – он запутался в рыболовных сетях и еле выплыл наверх с почти опустевшим скафандром. Через два дня он вернулся на глубину, хотя правила запрещают погружение минимум неделю, и почувствовал себя плохо. Его похоронили в Иерусалиме на кладбище рыцарей-тамплиеров.

Лучше, чем сам Курилов в повести «Побег», никто не скажет о его жизни. «Закончился далекий, трудный путь. Я увидел то, о чем долго грезил, и я понял, нет счастья за горизонтом. Оно как тень было всегда рядом со мной. И все же я не могу смотреть без слез на распускающиеся паруса... А когда они исчезают вдали, я чувствую, что мое счастье уходит вместе с ними».

По материалам книги «Один в океане», одноименному документальному фильму режиссера Алексея Литвинцева и заметки Елены Игнатовой «Очарованный странник»

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