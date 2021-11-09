В конце 50-х спокойным зимним вечером маленький Жан-Жак Савен сидел у окна в уютном доме родителей. Он наблюдал, как на тихой улочке их крохотной коммуны Арес желтеют фонари и тихо падает снег. Мальчик прислушался: из темноты долетел шум Атлантического океана в заливе д'Аркашон. Его дед, герой Первой мировой войны, рассказывал о днях на фронте. Затем старик взял с полки книгу путешественника Алена Бомбара и начал читать о его приключениях: одиночном плавании с Канарских островов в Карибское море за три месяца.

Дед стал засыпать, отложил книгу и прилег. А Жан-Жак все слушал шепот океана у окна и не мог избавиться от невероятных картин, которые возникали в его голове: морская гладь, одиночка на простом паруснике и полная свобода. Это был один из вечеров, которые переворачивают мир ребенка и подталкивают к чему-то неизведанному.

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Жан-Жак вырос и прожил насыщенную жизнь. Чтобы повидать мир, месье Савен пошел в армию и стал военным парашютистом. После отставки мужчина поступил на работу в авиакомпанию и работал пилотом на частных бортах. Облетев мир, Жан-Жак осознал, что побывал везде. Он захотел к корням – в колыбель человечества. Савен вернулся на землю и устроился смотрителем в один из национальных парков в Африке.

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Жан-Жак Савен измеряет свою бочку Фото: Getty Images

Ближе к старости Жан-Жак задумался о том, что прожил счастливую и невероятно насыщенную жизнь. Для полноты картины ему не хватало лишь реализации мечты маленького мальчика, который давным-давно сидел у заиндевевшего окна в Аресе и слушал шум океана. Поэтому бывший десантник четыре раза пересек Атлантику на парусной яхте. А в 2018 году ему пришла занятная мысль: почему бы не переплыть Атлантический океан в бочке.

Жан-Жак рассчитал, что для авантюры потребуется 60 тысяч евро на строительство судна и его оснащения. Путешественник начал краудфандинг и поиск спонсоров, чьи логотипы и имена появятся на бортах бочки. Такое приключение точно не пройдет мимо внимания медиа, обещал Савен меценатам.

Заплывом заинтересовались ученые. Несколько команд морских исследователей предложили помощь Жан-Жаку в обмен на установку специальных маячков во время путешествия. С их помощью ученые изучали течения. А медицинский центр из Ареса захотел провести исследование личности во время и после заплыва: влияние одиночества, постоянного хаотичного движения при очень медленном и длительном перемещении к цели, поведение в закрытом пространстве.

Жан-Жак Савен в иллюминаторе бочки Фото: Getty Images

Савен начал подготовку к заплыву. 2018-й он потратил на строительство бочки, ее оборудование. Параллельно Жан-Жак подбирал питание, чтобы запасы были максимально компактные, но при этом их хватило на 90 дней. Савен готовил и организм: за три месяца до старта авантюрист перешел на диету, которая ему предстояла во время плавания. Долгое одиночество не пугало Жан-Жака: он и без того каждый год на 10 дней уезжал в глушь, чтобы побыть одному и поститься.

На 60 тысяч евро месье Савен из специальной фанеры соорудил бочку площадью шесть метров – 3х2. Салон сделал из полиэстера, который выдержит возможные удары стихии. В корпусе вырезал четыре иллюминатора. А в полу – окно, чтобы наблюдать за проплывающими рыбами. Сверху конструктор устроил герметичный двойной люк. Киль оснастил утяжелителем, чтобы сбалансировать бочку.

В ее оснащение вошли водонепроницаемый планшет с GPS для отслеживания погоды, карты, несколько передатчиков и антенна, спасательный плот и жилет, плавучий якорь, ракетница, огнетушитель, трюмный насос, буйки и маячки ученых.

Устройство бочки изнутри Фото: Getty Images

Еще из техники понадобились два дрона и две GoPro для съемок дневника путешествия, барометр, часы, компас, обогреватель, муфта, контроллер напряжения, портативный опреснитель воды. Все это обеспечивалось энергией двух солнечных батарей на крыше бочки. Чтобы жить как человек, Жан-Жак оборудовал детище раковиной, мини-плитой с газовым баллоном, сделал теплоизоляцию из пенопласта, канаты вдоль бортов и кресло с ремнями безопасности – пристегиваться во время шторма. В ящиках хранилась сублимированная еда на 90 дней.

Сразу после Рождества 2018-го Жан-Жак отплыл на оранжевой бочке с Канарских островов, как и его герой Ален Бомбар когда-то. «Погода отличная, у меня зыбь в один метр высотой. Я плыву со скоростью 2-3 км/ч. До воскресенья прогноз благоприятного ветра», – сообщил журналистам Савен с помощью GPS-связи.

Новый год мореплаватель отметил куском фуа-гра, которую приготовил еще на суше, и мини-бутылочкой вина. В нее Савен положил записку со своими координатами, временем, целью путешествия, почтой, телефоном и адресом в Аресе, чтобы нашедший послание мог связаться с отправителем.

Бочка Жан-Жака Савена в океане Фото: Eurosport

Во время плавания Жан-Жак писал книгу о путешествиях. Затем тратил три-четыре часа в день на то, чтобы разбираться с сообщениями подписчиков в фейсбуке, передаваемых через секретаря по GPS. Если погода была хорошая, Савен плавал и нырял под бочку. Он ловил рыбу – морского леща – в дополнение к сублимированной еде.

Вопрос с гигиеной Савен тоже продумал. В хорошую погоду поход в туалет не оказался проблемой. А на случай шторма у путешественника было специальное герметичное ведро и опилки, чтобы не было запаха.

Утром 71-летний авантюрист готовил завтрак, а вечером – плотный ужин из свежей рыбы. После него Жан-Жак играл на мандолине. В плавании месье Савен читал много книг: научно-популярных и приключенческих, о Первой мировой войне. Старт путешествия он посвятил 100-летию со дня окончания Великой войны и своему деду. А еще Жан-Жак читал Библию. Правда, сокращенную версию для молодежи с картинками. «Мне пришлось бы пересечь Тихий океан, чтобы закончить полную версию», – шутил Савен.

Океан, бочка и Савен Фото: Eurosport

Время в море пролетало очень быстро. Но через два месяца обитатель бочки понял, что в запланированный срок в 90 дней он точно не уложится, и его припасов не хватит. Он сообщил об этом в фейсбуке через помощника. Публикацию заметили в американском Национальном управлении океанических и атмосферных явлений. Организация отправила исследовательское судно, чтобы доставить Жан-Жаку припасов.

Впервые за 62 дня Савен увидел людей. Встреча продолжалась всего час: моряки передали еду и фрукты. Но путешественник назвал этот момент одним из самых радостных за плавание.

Дважды Жан-Жак чуть не столкнулся с большими кораблями. Первый, нефтяной танкер, плыл прямо на бочку. Кое-как Савен связался с танкером по рации, и штурман изменил курс.

Кухня и кресло в бочке Жан-Жака Савена Фото: Getty Images

Но в следующий раз авантюрист не смог дозвониться до корабля. Махина перла прямо на маленькую оранжевую бочку, которую ночью невозможно заметить. Когда Савен понял, что до столкновения и смерти остаются жалкие 200 метров, он вылез в люк и выстрелил сигнальной ракетой. Корабль наконец заметил путешественника и в последнее мгновение ушел от столкновения – их разделяли всего 20 метров.

Но самый сложный момент произошел в самом конце путешествия. Оказавшись в водах Карибского моря, бочка попала в быстрое течение при сильном ветре. Савен боялся, что судно налетит на риф и разлетится на куски, ведь он никак не управлял им, и просто ждал развязки. Но в результате бочка лишь села на мель. Благодаря сообщению американской береговой охраны Жан-Жака подобрало голландское грузовое судно и доставило на островок Сен-Эсташ. Оттуда Савена буксиром прокатили на Мартинику, где путешествие завершилось, а самого энтузиаста ждали семья, журналисты и фанаты, которые пришли поглазеть на лодку.

Жан-Жак Савен с буксирщиками на Карибах Фото: Getty Images

Один из корреспондентов спросил Жан-Жака, думал ли он прервать путешествие и каково это – быть одному в океане. Месье Савен посмеялся и ответил:

«Нет, не думал. Ни разу. Это было фантастически. Это свобода. Полная свобода. Такое трудно передать словами. Никто не говорит тебе, что делать. Здесь нет никаких правил. Это свобода».

Еще один спортсмен-экстремал наступающей зимой готовится к безумному приключению: итальянец Паоло Вентурини собрался пробежать 630 км по замерзшему Байкалу. Зачем ему это, атлет объяснил довольно неожиданно.

А вот трагическая история путешествия: в 1993-м шестеро туристов из Казахстана умерли в горах Хамар-Дабан в Прибайкалье. Выжила только одна девушка. Это происшествие считается повторением трагедии перевала Дятлова.

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