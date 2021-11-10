В 2004-м году шотландский актер Юэн Макгрегор пребывал на пике славы. За его плечами уже было несколько десятков успешных работ и любовь фанатов «Звездных войн» за роль молодого Оби-Вана Кеноби.

Как раз в начале 2004-го завершились съемки заключительного третьего эпизода космической саги, и Макгрегор взял творческий отпуск. Но Юэн решил провести его не лежа на диване, а поездкой в кругосветное путешествие. Компанию ему составил актер Чарли Бурман, с которым они познакомились семью годами ранее и стали закадычными друзьями.

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Юэн Макгрегор и Чарли Бурман Фото: Getty Images

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Британцы заручились поддержкой продюсеров, операторов, раздобыли мотоциклы BMW и сняли документальный сериал «Долгая дорога вокруг света». Путешествие заняло 15 недель, за которые они обогнули земной шар. Главными героями объективов кинокамер стали не Нью-Йорк или Бельгия, а бывшие страны СССР.

В гостях у украинского авторитета

Съемочная группа испытывала регулярные проблемы при въезде в другие страны, и Украина не стала исключением. Юэн и Чарли ждали около 12 часов разрешения от пограничников, пока им не поступил звонок от Министерства иностранных дел.

Сразу после пересечения границы путешественники последовали совету незнакомого россиянина и отправились в ближайшую гостиницу на ночевку. Актеров преследовало неутолимое чувство паранойи, ведь до начала путешествия их запугивали влиятельной украинской мафией и бандитизмом, но все обошлось.

Юэн Макгрегор и Чарли Бурман перед отправкой в путешествие, Лондон Фото: Getty Images

По ходу путешествия герои посетили благотворительное мероприятие от UNICEF, которое было направлено в поддержку детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Встреча произвела огромное впечатление на Юэна: «Когда встречаешься с кем-то, кто тяжело болен, тебе очень сложно. Особенно в первые пять минут. Ты не знаешь, что сказать».

Затем на съемках произошел несчастный случай: на заправке в глаз Макгрегору случайно попал бензин. Бурман не совладал с бензиновой форсункой, и когда он пытался остановить поток топлива, жидкость неожиданно прыснула в глаза Юэну. К счастью, Макгрегор сразу промыл глаз водой и обратился за помощью к окулисту – обошлось без тяжелых последствий.

Актеры продолжили путешествие и добрались до города Красный Луч (ныне – Хрустальный). Там их приютил местный бизнесмен Игорь, который разбогател на добыче антрацита и продаже электротехники. Сначала ничего не предвещало беды: хозяин пригласил путешественников за стол, позвал соседей и угощал шашлыком с водкой. Но затем Игорь вынес гитару и автомат Калашникова, исполнив «Очи черные» Елены Фроловой. Хозяин без стеснений показывал Макгрегору и Бурману оружейный арсенал и даже позволил им опробовать его.

«Здесь повсюду оружие. Зачем оно ему, если он торгует углем?», – удивлялся Юэн. На следующий день странники попрощались с гостеприимным бизнесменом и транзитом через Волгоград отправились на исследование Казахстана.

В Казахстане Макгрегор воевал с комарами и ужасными дорогами

«Поездка по Казахстану станет началом полной свободы. Не могу дождаться, когда окажусь там и буду просто глазеть по сторонам», – предвкушал Макгрегор. Однако правительство Казахстана заранее узнало о визите актеров, а потому с самого начала встретило их колоритной кухней и приставило к ним полицию.

Сначала путешественники на корабле познакомились с Каспийским морем, – их даже пригласили порулить транспортом – а потом ощутили всю мощь отечественных дорог. «Понимаешь, что если поездка будет продолжаться по таким дорогам, это будет сущим кошмаром», – предрекал Бурман. Юэн с трудом управлял мотоциклом по бездорожью и несколько раз упал. К счастью, обошлось без травм.

Но это было только начало. По пути в Актобе к группе подъехала белая «Лада» и один из пассажиров направил пистолет в сторону иностранцев. Неизвестно, что произошло бы с командой, не проезжай по шоссе еще несколько машин, наличие которых спугнуло налетчиков. Тогда путешественники осознали необходимость полицейской делегации, к которой ранее отнеслись с пренебрежением.

Тем не менее, Макгрегор все-таки стал жертвой нападения в Казахстане. Шотландца покусали комары, из-за чего через некоторое время его лоб и рука сильно распухли. А еще герои сменили комфортабельные гостиницы на хардкорную ночевку в палатках посреди степи. Суровые условия чуть не сломали Юэна: «Первую половину утра я мечтал о возвращении домой и сильно приуныл, в желудке появилась сильная тяжесть. Казалось, я не справлюсь с тошнотой. Сегодня была не дорога, а сплошные валы – голова только и дергалась вверх-вниз».

Страдания актеров компенсировало знакомство с высушенным Аральским морем, мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави, а также национальными соревнования на лошадях. Одна из игр произвела особое впечатление на чужаков. По ее правилам, парень должен догнать девушку и поцеловать. Сложность заключается в том, что надо это сделать верхом на лошади. Под конец мероприятия Юэну и Чарли тоже предоставили возможность прокатиться на животных, актеры остались в восторге.

«Мне грустно покидать Казахстан, я прекрасно провел здесь время. Здесь живут фантастические люди, они очень радостные и гостеприимные. А пейзаж великолепен: верблюды, нетронутая природа», – расплескался в комплиментах Юэн.

Британцы разочаровались Байкалом и проехали «Дорогу костей»

Транзитом через Монголию, где путешественники познакомились с местным колоритом, съемочная группа добралась до Сибири. Первым же делом обросший оператор помчал в парикмахерскую, где российские мастера постригли его наголо, а затем исследователи отправились на Байкал. Но как только странники прибыли в пункт назначения, энтузиазм пропал.

«Я немного разочарован, хочу быть откровенным. Ожидал увидеть Женевское озеро, а здесь очень болотисто и много мха», – удивился Макгрегор. А еще к озеру позвали женщину-шамана, которая должна была проводить ритуал призыва богов. Она тут же принялась ругаться на неприемлемые условия его проведения (в частности, на отсутствие столов) и чуть не вывела из себя Юэна. Обряд состоялся, но он не произвел особого впечатления на Макгрегора и Бурмана.

Из Улан-Удэ актеры отправились в Читу, по пути искупались в речке и даже порыбачили. Из-за отсутствия дороги мотоциклистам пришлось на время попрощаться с транспортом и пересесть на поезд. Эпизод с потерянным Макгрегором на вокзале, который с атласом в руках пытается разобраться в расписании на русском языке, – настоящая находка.

Последним испытанием для команды стала «Дорога костей» (или «Колымская трасса») – автодорога между Якутией и Магаданом длиною в две тысячи километров, которую проложили заключенные концлагерей эпохи Сталина. Считается, что во время строительства погибло от 250 тысяч до 1 миллиона человек, и многих умерших закапывали там же. На протяжении всего маршрута герои встречали могилы в память о погибших водителях.

Конечно, преодолеть полностью дорогу на мотоциклах не представлялось возможным из-за бездорожья и многочисленных рек – пришлось пересаживаться на грузовик. Периодически Макгрегор помогал команде с переправой, а Бурман наблюдал в сторонке, так как ранее повредил левое плечо и с трудом передвигался. Но в итоге путешественники целыми добрались до магаданского аэропорта.

«Мы начали свой путь так далеко и все-таки доехали до этого места. Он был очень долгий и увлекательный. Это самая удивительная вещь, которую я делал в жизни», – заключил Юэн. Съемочная команда села в самолет и полетела в Анкоридж (город на Аляске), а через пару недель завершила путешествие в Нью-Йорке.

Макгрегор и Бурман после успеха шоу сняли два продолжения, посвященные путешествию по Африке и Южной Америке. Но ничто не сравнится с суровыми комарами Казахстана и российским бездорожьем.

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