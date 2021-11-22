«Охотник на крокодилов» – культовое шоу о дикой природе. Передачу с почти сотней выпусков крутили по Discovery и Animal Planet даже после смерти ее создателя. Стив Ирвин снимал телешоу с 1997-го по 2004 год, а всего через два года трагически погиб на съемках новой программы о подводном мире. Австралиец внес большой вклад в защиту дикой природы и особенно – крокодилов, которым посвятил часть жизни.

Увлекаться крокодилами Стив начал еще в детстве: его родители в 1970-м открыли небольшой парк рептилий, в котором сын знакомился с опасными животными. В шесть лет мальчуган отловил первую ядовитую змею – по дороге в школу убедил маму остановить машину, чтобы унести зверя с дороги. К девяти годам Стив помогал ловить маленьких проблемных крокодилов: парень прыгал на них в воде и отправлял обратно в загоны.

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В 1980 году родительский парк дикой природы переименовали в «Парк рептилий и фауны Квинсленда» – по названию штата, в котором он находился. Заповедник разрастался и требовал от Ирвина все больше работы: парень отлавливал крокодилов из отдаленных уголков штата и отправлял в парк – так семейство оберегало животных. В поисках австралийцу помогала собака Сью, в честь которой позже он назвал дочь. В то время Стив разработал методы отлова крокодилов и управления ими, которые сейчас используются по всему миру.

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Стив Ирвин с крокодилом на «Ночном шоу» с Джеем Лено Фото: Getty Images

4 октября 1991 года родители Ирвина вышли на пенсию и передали дела по управлению парком сыну. К тому времени Стив превратился в местную звезду: его виртуозные выступления с крокодилами в заповеднике привлекали даже туристов, среди которых австралиец нашел будущую жену. Американка Терри Рейнс, как и Ирвин, увлекалась дикой природой и рептилиями: 4 июня 1992 года они поженились.

Вместо медового месяца пара приступила к съемкам документального фильма о дикой природе. Шоу было настолько успешным, что превратилось в сериал – «Охотник на крокодилов». Он стал всемирно известным документальным фильмом о дикой природе, который Стив вел вместе с женой. Супруги неустанно работали над улучшением и расширением парка дикой природы. В 1998 году они переименовали его в «Австралийский зоопарк», который работает до сих пор.

Миссия зоопарка – быть самой эффективной организацией по охране дикой природы в мире с помощью программ и проектов, которые ориентированы на участие всего человечества. Сейчас когда-то скромный родительский парк рептилий трансформировался в сеть по охране животных: больница дикой природы Австралии, охрана китовых акул и охрана коал в Австралии. Сохранение тигров на Суматре, слонов в Камбодже, носорогов в Кении, гепардов и черных мамб в Южной Африке.

Мощному развитию зоопарка помогла популярность шоу Ирвина, хотя его не раз обвиняли в жестоком обращении с животными. Один из главных хайлайтов его биографии – выступление в парке в 2004 году. Стив кормил крокодилов и одной рукой держал сына Роберта, которому не было и года. Мужчину обвинили и защитники детей, и защитники животных. «Я думаю, он чертов идиот», – заявил владелец еще одной крокодиловой фермы Кейт Кук.

Стив Ирвин с семьей Фото: Getty Images

Однако телезвезда избежал обвинений, хотя однажды к нему домой даже явилась полиция с проверкой. Но ни жестокого обращения с рептилиями, ни опасности для детей в жилище Ирвина федералы не нашли. «Я полностью контролировал крокодила. Роберта прижал рукой к себе», – объяснял Стив. Вскоре общественность забыла эпизод, ведь в начале нулевых странные перфомансы с детьми казались нормальной практикой среди знаменитостей. Например, Майкл Джексон в 2002-м вообще подвесил отпрыска над балконом в немецком отеле.

За время съемок и работы в парке австралиец получил множество травм: пережил укусы крокодилов, раздроблял кости о скалы, разрезал руки и ноги. Казалось, что Стив неубиваем – в борьбе с крокодилами он действовал отчаянно, но всегда выходил победителем. Действия натуралиста казались защитникам животных жестокими, но австралиец никогда не убивал рептилий – даже людоедов, а просто переселял их в дальние участки болот. Да и работа зоопарка говорит о безграничной любви Ирвина к животным. Но эта привязанность стоила ему жизни.

В 2006 году он вместе с проверенной командой снимал новое шоу – «Смертельный океан». Название оказалось пророческим, в эфир программа вышла как посмертная дань уважения храброму исследователю. Причем опасения у команды Стива появились еще до начала съемок. Сам ведущий за несколько дней до них произнес странную речь, которая напоминала прощание, а продюсер Джон Стейнтон на всякий случай даже составил завещание.

«За пару дней до начала съемок он произнес небольшую речь перед всей командой, которая ловила крокодилов во время всех его исследовательских поездок. Он как бы благодарил их всех за то, что они были с ним. Это напоминало заключительную речь», – ужасался Стейнтон после смерти коллеги.

Стив вместе с оператором Джастином Лайонсом ныряли с аквалангом, чтобы отыскать тигровую акулу, но вместо нее наткнулись на огромного ската шириной 2,5 метра. Хищник редко атакует людей, за историю Австралии задокументировано два летальных нападения. Одним из них оказалась смерть Ирвина. По словам Лайонса, скат принял тень натуралиста за тигровую акулу, перепугался и пошел в атаку.

Стив Ирвин Фото: Getty Images

«У меня была камера. Думал, это будет отличный снимок, фантастика. Внезапно скат подплыл спереди и начал дико колоть хвостом – сотни ударов за несколько секунд. Я делал панорамную съемку, когда скат уплывал, и даже не знал, что он причинил какой-либо ущерб, до тех пор, пока не повернул камеру назад. Стив стоял в огромной луже крови», – вспомнил оператор.

Поначалу и сам Иврин полагал, что легко отделался – думал, что скат проколол только легкое. Но, когда мужчины забрались в надувную лодку, стало очевидно: Стив – нежилец. Грудь австралийца была изрезана ядовитым хвостом хищника, отовсюду лилась кровь, задетым оказалось сердце. «Хвост ската – зазубренный, острый шип. Он прошел через его грудь, как горячий нож сквозь масло. У него была травма в два дюйма шириной над сердцем, из которой текла кровь и жидкость», – рассказывал оператор.

Из надувной лодки Стива переместили в основную, где оставалась команда. На помощь вызвали медиков, а Лайонс все время до их прибытия делал другу искусственное дыхание – не помогло. Ирвин был уже давно мертв, он скончался еще в надувной лодке.

«У него были проблемы с дыханием. Даже если бы мы смогли доставить его в отделение неотложной помощи, вероятно, его не смогли бы спасти, потому что его сердце было сильно повреждено. Я кричал на одного из членов экипажа в лодке, чтобы он прикрыл рану рукой, и мы говорили ему что-то вроде: «Думай о своих детях, Стив, держись, держись, держись». Он просто спокойно посмотрел на меня и сказал: «Я умираю». И это было последнее, что он сказал», – грустил Лайонс.

Стиву было всего 44 года, но он оставил о себе память. После смерти он был внесен в Зал славы бизнес-лидеров Квинсленда и стал лауреатом премии Queensland Greats Award (присуждается выдающимся жителям Квинсленда за вклад в развитие штата). А в 2018-м на голливудскую «Аллею славы» вмонтировали звезду с именем австралийца.

Стив Ирвин на «Аллее славы» Фото: Imago

Дело Ирвина продолжил сын Роберт. 18-летний парень, как отец, устраивает представления с крокодилами и следит за зоопарком. Семья Стива продолжила дело, за которое он погиб. «Он был настоящим воином дикой природы. Мне очень нравится продолжать эту работу», – гордится сын.

Источники – CNN, the Guardian, Steve Irwin day, New York Post,

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