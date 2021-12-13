Морозным и снежным апрельским утром 1973 года транссибирский поезд из Владивостока притормозил на станции Ерофей Павлович в Амурской области. На платформе жались друг к другу с десяток солдат в телогрейках, напоминавших заснеженных курящих пингвинов. Они наблюдали за иностранцами всех мастей, которые вылезли из поезда и начали играть в снежки где-то в советской глуши.
Внезапно из поезда выкатилось такое яркое пятно, будто на глазах у солдат ворвалась звезда. Желтая кожаная куртка с таким же меховым воротником, боты на платформе, огненно-рыжие патлы, мертвенно-бледная кожа. На платформу из поезда вышел легендарный Дэвид Боуи. Но для солдат он был лишь пришельцем в их стране, они понятия не имели, кто это, но твердо знали – у них нет ничего общего.
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В 1973-м Зигги Стардаст (альтер-эго Боуи) угнал в мировое турне. Сначала он выступил в Великобритании и Европе. Дальше по плану была Северная Америка, но у Боуи возникла проблема: он панически боялся летать на самолетах. Поэтому вся команда музыканта погрузилась на корабль и преодолела Атлантику по воде. После тура по Америке, который Дэвид провел на колесах, он снова сел на корабль и доплыл до Японии. После тур перемещался в Западную Германию, но для этого Зигги требовалось пересечь Советский Союз. Он не придумал ничего лучше, чем сесть на поезд Транссибирской магистрали.
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Дэвид Боуи на пароходе «Феликс Дзержинский»
Фото: Twitter
В Японии Боуи сел на советский круизный лайнер «Феликс Дзержинский» и отправился во Владивосток, закрытый военный город. Стардаст с друзьями после размещения в каютах пошли в бар корабля. К ним тут же подсели два джентльмена и говорили с сильным американским акцентом. Граждане пытались подружиться и задавали много вопросов. Когда парочка начала спрашивать о политических взглядах, Боуи встал, извинился и ушел. У музыканта и его друзей не было доказательств, что это были сотрудники КГБ, но они покинули бар в твердой уверенности в этом.
В тот же вечер экипаж корабля дал концерт для иностранцев. Матросы переоделись в русские народные костюмы, пели, танцевали и зажигали на балалайках. В какой-то момент во время концерта Боуи поднялся и покинул зал. Он сходил в каюту, принес гитару и бонги своего друга детства Джеффри Маккормака. До тура Джеффри работал журналистом в заштатном журнале, но ему внезапно позвонил Боуи и предложил отправиться в мировой тур вместе с ним.
Когда матросы закончили представление, Зигги с Джеффри вышли на сцену и сыграли главный хит Дэвида – Space Oddity. За иллюминатором в это время шумела буря и метались гигантские волны. Музыканты сыграли еще несколько произведений, и гости разошлись по столикам.
«Я оставил Дэвида с самой красивой русской девушкой, которую ему удалось полностью очаровать. Она не знала английского. Но это, похоже, их совсем не беспокоило. Они сидели с широкими улыбками на лицах, несколько часов напролет, слушали, как я играю на бонгах, и в конце каждой песни они аплодировали и подбадривали меня», – вспоминал Маккормак.
Дэвид Боуи в окне вагона
Фото: Twitter
После прибытия во Владивосток банда загрузилась в вагон на Транссибе. В вагоне-ресторане иностранцы грустили над тарелками. В них лежали несъедобная резиновая курица или неузнаваемый мясной шницель. Но больше Боуи и гостей поразил гарнир. «Если заказать крупу, которая называется grechnivaya kasha, то она гарантированно парализует пищеварение даже росомахе», – писал репортер Роберт Музиль, который прибился к компании Зигги в Хабаровске.
Как и все остальные пассажиры, Боуи караулил длинные остановки, выскакивал на платформы и бежал к бабушкам за пирожками. Вместе с ним бегали проводницы Надя и Дана, которые делали покупки, пока старухи поднимали челюсть, глядя на рыжеволосого мужчину в шелковом кимоно. Больше всего Стардасту зашел кефир, который он даже хвалил в своих колонках, которые на станциях отправлял в Англию для журнала Mirabelle.
Однажды Маккормак в классическом стиле чуть не отстал от поезда: покупал еду на платформе, и состав двинулся. Барабанщик побежал и запрыгнул в вагон на ходу. «Сама мысль о том, что я застряну без документов посреди Сибири, все еще наполняет меня паникой даже после всех этих лет», – писал он в 2007-м.
Дэвид Боуи в купе с попутчиками
Фото: Twitter
Постепенно унылый зимний пейзаж начал давить на путешественников. «После нескольких дней постоянных серебристых берез за окном даже Стинг попросит паузу», – шутили пассажиры. Но скучные минуты разбивались уникальными моментами. Например, однажды Боуи высунулся в окно и несколько минут наблюдал, как рядом с поездом бежит огромный волк. А в другой раз Зигги постучал кому-то в купе и попросил открывашку для минералки. Рядом в проходе стоял советский солдат с полным ртом золотых зубов. Он спокойно взял бутылку из рук рок-звезды и откупорил ее легким движением челюсти.
Большинство молодых людей слышали о Дэвиде Боуи и относились к нему приветливо, но находились и агрессивные типы. Например, один из пассажиров посмотрел на костюм Боуи, который ходил в ботинках на платформе, джинсах и синей рубашке с плащом, и сказал: «Такое может появиться только на загнивающем Западе».
Стардаст с корешами даже чуть не подрались с пьяными русскими в вагоне-ресторане, но их растащили. Один из нападавших показал на Боуи и провел рукой себе по горлу.
Дэвид Боуи спит в купе
Фото: Twitter
Почти все свободное время Боуи и обитатели вагона, которые вокруг него собрались, пели. Причем, все подряд: пародировали русскую музыку, которую слышали из радио в купе, придумывали советские каверы на песни Beetles, пели матерные песни английских моряков. Они пили вино со станций и курили «Беломор, потому что иностранные сигареты быстро кончились.
Одному из советских пассажиров Боуи хотел подарить книгу о японской культуре, которую купил в туре. Но мужчина вежливо отказался и объяснил, что не может принять такую книгу в целях безопасности. Дэвид обещал отправить ее анонимно по почте.
Зигги был в восторге от природы за окном. В колонке он писал: «Я никогда не представлял себе такие просторы нетронутой, девственной страны, не увидев ее сам. Будто заглянул в другую эпоху, другой мир, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Было странно сидеть в поезде и путешествовать по земле, не тронутой человеком и его изобретениями». Но вместе с тем музыкант поражался и бедности. «Я не понимаю, как они переживают зиму», – удивлялся Зигги, глядя на женщин с гигантскими молотами, которыми они без проблем орудовали на путях.
Вагон-ресторан Транссиба принимает Дэвида Боуи
Фото: Twitter
Проводницы Надя и Дана поначалу были строгими с расхлябанными рокерами, но Боуи растопил и их сердца. Дэвид подарил им японскую мягкую игрушку, которую ему вручили на концерте. «Я много раз пел им, часто поздно вечером, когда они заканчивали смену. Они не понимали ни слова по-английски, и это означало, что они не могли понять ни слова из моих песен!» – подчеркивал связующую силу музыки Зигги в колонке для Mirabelle.
Однажды проводницы даже спасли Боуи и Маккормака от проблем. Британцы вылезли на какой-то из станций и начали фотографировать. К ним тут же устремился джентльмен в кожаном пальто и очках и потребовал пленку. Надя и Дана запихали глупых иностранцев в поезд и закрыли дверь, чтобы мужик не зашел.
Чем ближе поезд подъезжал к Москве, тем менее дружелюбные были пассажиры. Когда группа вышла в столице, то сразу же ощутила себя пришельцами.
Дэвид Боуи на Красной площади
Фото: Twitter
«Мы стали самым странным шоу в городе. Куда бы мы ни шли, люди смотрели с изумлением, но мало кто отваживался подойти», – писал Маккормак. Боуи, естественно, отправился на Красную площадь и сфоткался рядом с Мавзолеем.
В ГУМе гостям не понравилось: тогда в торговом центре было слишком мрачно и бедно, а в кафе кормили так плохо, что артисты ушли обедать в гостиницу «Националь». Жили же они в гостинице «Интурист» на Тверской, которую теперь занимает элитный Ritz. Из окон Боуи разглядывал парад на 1 мая.
Первомайская демонстрация глазами Дэвида Боуи
Фото: Twitter
После нескольких дней в Москве Зигги со свитой снова загрузились в поезд и отправились в Западную Германию через Восточную. На границе к ним в купе попытался ворваться начальник поезда, но его оттолкнули восточногерманские пограничники. Они потребовали визы, но у команды Боуи их не было. Кое-как музыкантов пропустили, и они въехали в Западный Берлин.
Боуи высунул голову в окно и увидел 15 человек в перьях и с раскрашенными лицами. Наконец, преодолев тысячи километров практически по другой планете, Зигги прибыл туда, где его знали. В Россию для концерта он вернется только один раз – в 1996 году.
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