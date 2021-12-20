Все началось с исторического плавания Фрэнсиса Чичистера. В 1966-67 годах английский путешественник в одиночку совершил самое быстрое кругосветное путешествие на яхте. На заплыв вокруг света Чичистеру понадобилось всего за 226 дней с одной остановкой в Сиднее для небольшого ремонта.

Следующим шагом для мира парусного спорта должно было стать путешествие без остановок. И газета «Сандэй Таймс» в марте 1968-го решила превратить этот заплыв в соревнование. Первый человек, который огибал землю на яхте без остановок, получит от издания награду – «Золотой глобус». А тот, кто сделает это быстрее остальных, получит пять тысяч фунтов – в пересчете на 2021 год награда превышала миллион евро. Было только одно условие: все участники должны отплыть из британского порта в период с 1 июня по 31 октября 1968-го и вернуться в то же место без захода в другие порты.

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На гонку записались девять шкиперов, почти все – звезды парусного спорта своего времени. В заплыве участвовали Чай Блит и Джон Риджуэй, которые раньше были дуэтом чемпионов, но рассорились и стали соперниками. Бернард Мойтесье – легенда парусного спорта Франции, который регулярно бил рекорды на не менее знаменитом двухматчевом кече «Джошуа». Мойтесье подговорил участвовать не менее знаменитого друга и шкипера Лоика Фужерона. Еще одним участником стал никому неизвестный офицер британского торгового флота Робин Нокс-Джонстон на тяжелой деревянной яхте «Суахили». Затем в гонку вписались еще два британских офицера – Билл Кинг и Найджел Тетли, опытный итальянский мореплаватель-одиночка Алекс Кароццо. И некто Дональд Кроухёрст, которого до этого никто не видел в море. Именно этот ноунейм оказался главным событием той кругосветки, о которой до сих пор снимают фильмы и пишут книги.

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Дональд Кроухёрст Фото: Twitter

Дональд родился в британской колонии в Индии в 1932-м. После Второй мировой он поступил в колледж, но финансовые проблемы семьи и смерть отца вынудили его бросить учебу. Кроухёрст поступил на службу в Королевские ВВС в 1948-м, но через шесть лет его отправили в отставку за постоянные неполадки с машинами, за которые он отвечал. Тогда Дональд пошел в сухопутные войска, но снова все пошло не так: старшие по званию поймали пьяного Кроухёрста, когда он пытался уехать на служебной машине.

На гражданке мужчина начал с самого дна – стал коммивояжером. Он возил по городам и деревням продукцию компании по производству электрики. Но снова жизнь сломалась из-за машины: Дональд разбил служебную тарантайку и был уволен.

Но у неуклюжего Кроухёрста все же было одно классное качество: он мог убедить кого угодно в чем угодно. Так без нужного образования он убедил нанять себя главным инженером в компанию по производству электроники. А через несколько лет бывший коммивояжер основал свою фирму Electron Utilization, которая производила гаджеты для яхт, которые Дональд изобретал сам.

Первое же устройство – простой, но функциональный радиопеленгатор – принесло фирме успех у моряков. Знаменитая компания Pye Radio даже вложила в проект 8,5 тысяч фунтов, но затем передумала и ушла из разработки. Все из-за того, что Дональд, будучи харизматичным и одаренным изобретателем, был полным растяпой, который не мог управлять компанией. Он был яркой личностью и менял атмосферу в комнате одним своим появлением, но при этом не поспевал за собственными мозгами, напоминая чокнутого дока Брауна из «Назад в будущее». Так что вскоре у Electron Utilization начались серьезные финансовые проблемы.

Дональд Кроухёрст, его жена Клэр и четверо детей Фото: Getty Images

Кроухёрст убедил местного бизнесмена Стэнли Бэста поддержать фирму на тысячу фунтов, пока Дональд не выправит дела. Но ничего не изменилось. В 35 лет изобретатель тащил на себе жену, четверых детей, большой дом и убыточную фирму с долгами. Ради семьи он должен был что-то придумать, в тогда в руки Дональда попала газета Sunday Times с объявлением о кругосветной регате и призом в пять тысяч фунтов.

Кроухёрст умолял местный городской комитет одолжить ему самую крутую яхту для участия в соревнованиях, но чиновники отказали – Дональд до этого плавал лишь на небольшом шлюпе «Горшок с золотом» в 100 милях (185 км) от берега.

Тогда харизматичный изобретатель уболтал своего кредитора Стэнли Бэста, что если тот профинансирует строительство новой лодки для участия в гонке, то это отобьет все затраты. Дональд рассчитывал, что может он и не выиграет пять тысяч фунтов, но зато отлично прорекламирует всему миру изобретения Electron Utilization, которыми набьет будущую лодку. А значит, прибыль пойдет вверх.

У Бэст было одно условие: в залог ссуды Кроухёрст должен был заложить дом. И Дональд согласился. Он получил деньги на строительство яхты типа тримаран, которыми никогда не управлял раньше. Но он настолько отставал от конкурентов, что когда верфь только начала строить корпус в конце июля 68-го, соперники Дональда Нокс-Джонстон, Риджуэй и Блит уже отправились в плавание.

Дональд Кроухёрст отмечает спуск «Тинмут Электрон» на воду Фото: Getty Images

В результате Кроухёрст отчалил последним за несколько часов до крайнего срока 31 октября. Но лодку так и не успели доделать. Все устройства, которые он изобрел для плавания, едва держались. Например, специальный надувной мешок, который должен был крепиться на мачте и спасти тримаран, если он перевернется в шторм, просто валялся в трюме. А революционный «компьютер», который якобы приводил в действие различные устройства безопасности на лодке, на самом деле был просто клубком проводов с изолентой.

Ну и последней каплей стал момент прощания. Дональд расцеловал жену и детей, погрузился на свой тримаран «Тинмут Электрон». Отплыл на глазах провожающих, но через несколько минут развернулся и причалил обратно, потому что его снасти запутались, и ему нужна была помощь.

Через два дня пути у тримарана начали отваливаться винты с руля, а на борту не оказалось запчастей. Поэтому Кроухёрст разобрал другие части яхты, чтобы починить руль. Еще через несколько дней он обнаружил, что передний отсек наполнился водой, потому что протекал люк. Затем потекли и другие отсеки, а насос установили неправильно, поэтому Дональд черпал воду ведром самостоятельно. Через две недели сломался и генератор – его тоже затопило водой из протекающего люка.

«Эта чертова лодка просто разваливается на куски из-за отсутствия внимания к инженерным деталям!» – написал Дональд в судовом журнале. Когда он составил список работ, в которых нуждался его тримаран, то понял, что шансы на выживание в океане – максимум 50:50. А шансов догнать остальных участников или выиграть хоть какой-то приз, не было вовсе. Кроухёрст подумывал выйти из гонки, но его держали сразу три клешни: такой позорный выход из гонки уничтожит его репутацию, обанкротит бизнес и лишит дома жену с четырьмя детьми.

Дональд Кроухёрст перед отплытием в кругосветку Фото: Twitter

И вот, спустя пять недель после начала регаты, Кроухёрст начал одну из самых дерзких и трагичных афер в истории парусного спорта. С 5 декабря изобретатель включил весь свой талант убеждать и начал вести два судовых журнала: настоящий и выдуманный, в котором он успешно преодолевал весь маршрут. Дональд слушал прогнозы погоды нужных точек маршрута, а затем выдумывал убедительную запись, будто бы он переживал шторм или палящее солнце так, как это описывалось в прогнозе.

Через несколько дней он отправил первое ложное сообщение на сушу, в котором заявил, что проплыл 243 мили за сутки, чем, якобы, установил новый мировой рекорд для соло-моряка. Пока на большой земле все думали, что Кроухёрст огибает южную точку Африки – Мыс доброй надежды – и входит в Индийский океан, реальный Дональд бултыхался в нейтральных водах Атлантики, стараясь никому не попадаться на глаза. Чтобы его не засекли другие радиостанции, он держал радио выключенным три месяца – с середины января до начала апреля. Якобы оно не работало из-за сломанного генератора.

Дональд планировал, что переждет большую часть путешествия в пустых водах, фальсифицируя записи в журнале и радиосообщения на сушу, а затем приплывет домой и заберет куш. И чем больше он врал, тем сильнее в это верили журналисты и другие участники, которые испугались нагонявшего их ноунейма.

Тримаран Дональда Кроухёрста «Тинмут Электрон» Фото: Getty Images

А в это время сам Кроухёрст добрался до маленькой бухты возле Буэнос-Айреса, починил корпус, который уже разваливался на куски. Местные службы зафиксировали прибытие, которое нарушало правила регаты, но в Европе об этом ничего не знали.

Дональд болтался по Атлантике до 9 апреля, а затем снова не вышел на связь и сообщил, что приближается к Мысу Горн – самой южной точке Южной Америки. В реальности авантюрист дрейфовал возле Буэнос-Айреса.

К тому моменту у остальных участников регаты были свои драмы. Самый именитый из них, Бернард Мойтесье, едва не разбился возле Таити и плыл к острову, сражаясь за жизнь. Кроме симулянта Кроухёрста, на маршруте оставались Нокс-Джонстон и Тетли, который отставал от лидера, но опережал его по времени и претендовал на самый быстрый заплыв и пять тысяч фунтов.

Кроухёрст хотел прийти вторым после Тетли – это поправило бы его финансовые дела и не привлекло слишком много внимания к сфабрикованной кругосветке. Но Тетли воспринял появление Дональда за спиной как сигнал ускориться, чтобы не дать конкуренту себя обойти. Тримаран британского офицера без того разваливался после тяжелого путешествия. А когда Тетли добавил хода, яхта не выдержала: всего в 1100 милях (примерно 2000 км) от финиша торопыга налетел на риф и разбился. Тримаран затонул, а Тетли спасло проходящее судно.

Тримаран Дональда Кроухёрста «Тинмут Электрон» Фото: Getty Images

И теперь Кроухёрст неожиданно для себя оказался в центре внимания. Фрэнсис Чичестер, скоростной заплыв которого и дал старт для гонки «Сандей Таймс», был председателем комиссии кругосветки и уже сомневался в показаниях Дональда. А после финиша его, как победителя, будут проверять с наибольшим вниманием. И тут даже талант убеждать не спасет авантюриста.

Ситуация уничтожала Кроухёрста. Быть одному в открытом море без того тяжело и опасно для психики. К этому добавлялся страх, что он потеряет дом, а дети окажутся на улице. Дональд боялся, что его раскроют и уличат в жульничестве. В конце концов, его мучила совесть за ложь. В результате авантюрист не выдержал давления.

В середине июля 1969-го он достиг Саргассова моря. Пассаты стихли, и «Тинмут Электрон» просто болтался в океане. Дональд бросил рулить. В течение недели он сидел и писал некий философский манифест на 25 тысяч слов. Там описывалось, как человечество достигло такого продвинутого состояния и теперь может слиться с космосом. Все, что требуется – усилие воли. Дневник заканчивался 30 июня серией записей:

«10.30. Только повелитель шахмат может избавить нас от всевластия космических существ».

«11.00. На свете только одна совершенная красота – это красота истины».

«11.02. Я сумел проникнуть в сущность обиды. Я буду играть, только если вы пообещаете, что игра будет вестись по моим правилам. Все кончено, кончено, кончено».

«11.17. Выбор сделан. Я выхожу из игры ровно в 11.20. Нет смысла в мучениях, которые...»

Заброшенный остов «Тинмут Электрон» гниет на Каймановых островах Фото: Twitter

Спустя несколько недель тримаран «Тинмут Электрон» нашел проходящий корабль. На борту никого не было. Лишь на столе лежали два судовых журнала – настоящий и выдуманный.

Регату газеты Sunday Times выиграл ноунейм, в которого тоже никто не верил на старте, – Робин Нокс-Джонстон. Он получил «Золотой глобус» и пять тысяч фунтов. Весь денежный приз офицер пожертвовал вдове Кроухёрста Кэтрин и ее четырем детям.

А вот трагическая история путешествия: в 1993-м шестеро туристов из Казахстана умерли в горах Хамар-Дабан в Прибайкалье. Выжила только одна девушка. Это происшествие считается повторением трагедии перевала Дятлова.

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