Под красивые кадры Лазурного Берега хриплый голос Дмитрия Нагиева перечисляет все открыточные стереотипы о Франции. «Но сегодня мы покажем эту страну такой, какой вы ее еще не видели, – сразу же заявил еще длинноволосый Нагиев с борта быстроходного катера. Будущий главный шоумен России появился на Первом канале с телеигрой, которая стала легендой, – «Большие гонки».
Следом за стендапом Нагиева полились динамичные картинки безумной эстафеты – так выглядела бы советская передача «Папа, мама, я, спортивная семья», если создателям дали миллион долларов и что-то из запрещенных веществ. Люди в гигантских костюмах сумоистов перелезают сквозь надувной лес. Гимнасты, вылетающие в бассейн с горки прямо в толпу держащихся друг за друга партнеров. «Горячий стул», где вместо людей – неповоротливые страусы. «Лига безопасного интернета» в 2021 году уже проверила бы французов на текстовые файлы из-за рубежа. В 2005-м это показывали в дневном эфире федерального канала.
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«По мнению тех, кто видел записи, «Большие гонки» напоминают «Форд Боярд», но гораздо смешнее и динамичнее», – писала «Комсомольская правда» за два месяца до премьеры. Для Нагиева шоу стало дебютным на Первом канале. «За последние три года вы создали устойчивый образ гоблина», – сказал ведущему Константин Эрнст при первой встрече и тут же предложил ему работу.
Это сейчас люди привыкли к спорам об оценках «Ледникового периода», а 16 лет назад «Большие гонки» стали первым большим спортивно-развлекательным шоу. Каналу не нравились рейтинги трансляций футбола и хоккея, но хотелось такого же драйва в эфире – желательно, с управляемой интригой и продюсируемой динамикой сюжета. «Большие гонки» – микро-Олимпиада с узнаваемыми лицами в кадре – идеально вписались в сетку главного русского ТВ.
Почему «Большие гонки» снимают с простыми людьми, а в России – со звездами?
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Фото: Getty Images
Формат «Гонок» создали в послевоенной Италии. Но как футбол возник в Англии, а вырос в Бразилии, так и телешоу с международными догонялками стало популярным после французской версии. В Пятой республике «Большие гонки» (в оригинале Intervilles – «Междугородье») стали затычкой вместо трансляций велоспорта. На «Тур де Франс» в 1962 году впервые появились коммерческие спонсоры, и правительство запретило показ «Большой петли» по телевизору. Каналу пришлось выдумывать новый формат – взяли итальянский проект и адаптировали под себя.
Чтобы не потерять дух и локальную самость, шоураннер и первый ведущий Ги Люкс установил правило – никаких сборных из городов с населением выше 20 тысяч человек. «У мегаполисов нет парохиализма – чувства узости и предпочтения своих перед чужими», – объяснял перед началом съемок режиссер Жан Бескон. – Плюс маленькие городишки счастливы, что их покажут по телевизору, а местные власти окажут нам полную поддержку».
Во Франции в «Больших гонках» участвовали исключительно простые люди, но 40 лет спустя международную версию захватили русские селебрити. Константин Эрнст объяснял это разной системой звезд у России и Европы/США. «Звезды воспринимаются телезрителями как просто знакомые, как какие-то люди, про которых они знают больше, чем про других, – говорил Эрнст в 2006-м. – Это, конечно, не их соседи по лестничной площадке и не родственники, но это, в определенной степени, люди публичные. И главная суть этих проектов была в том, что эти самые звезды – знакомые, соседи, и родственники – занимались преодолением».
Быки в «Больших гонках» – на самом деле коровы
Быки на «Больших гонках» (фото: сайт студии «Красный квадрат»)
Фото: From Official Website
Быков, главный символ «Больших гонок» современности, нашли почти случайно. Ги Люкс оказался в поездке по юго-западу Франции – искал крутые деревушки для участия в шоу. Продюсер размышлял, что передало бы региональный колорит, и наткнулся в Ландах на местный вариант корриды – course landaise.
«Гонки» уже тогда отклонялись от оригинала в сторону безумия, и выпускать участников к живым быкам было бы классным движком игры. Люкс загорелся идеей и попросил кого-то из жителей организовать ему ландскую корриду для телеэфира. Из трех заводчиков коров согласился только один – Жозеф Лабат из Бюглоза. «Представить коров где-то, кроме ландской корриды, было странно», – объяснил причину отказа остальных сын Лабата Жан-Пьер.
Быки на «Больших гонках» – на самом деле, коровы, в этом и главное отличие французских боев от испанских. То есть фраза «Выпускайте бычка» от судьи – всего лишь красивое преувеличение для нагнетания интриги. Еще ни по телику, ни на гасконских стадионах нет никакого кровопролития. В частности, из-за этого продюсеры шоу грамотно оборонялись от зоозащитников и консерваторов с криками про насилие и детей перед экранами.
На ютьюбе легко найти выпуск 1991 года. В Ницце корова запрыгнула в бассейн с участниками. Некоторые дамы от испуга попрыгали в воду от рогатой убийцы и потеряли купальники. Примерно 1,5 минуты работники стадион вытаскивают корову из бассейна, а потом еще 30 секунд убегают от смертоносных рогов и копыт по всей арене. С музыкой из шоу Бенни Хилла смотрелось бы в три раза смешнее.
Песня из «Больших гонок» – спортивный гимн России со строчками про водку, пиво и сигареты
Только в третьем сезоне «Больших гонок» бело-сине-красные флаги взметались под духоподъемную песню «Россия – чемпионка». Композитор Виктор Дробыш написал ее для группы «Челси» из «Фабрики звезд-4», но поделился саундтреком с другим шоу Первого канала. В интернете сладкий патриотический марш можно найти с заголовком «Спортивный гимн России», и это вряд ли преувеличение. Вы наверняка натыкались на него и на детских физкультурных утренниках, и во время ЧМ-2018.
Дробышу с песней «Россия – чемпионка» помогал экс-саундпродюсер Пугачевой и Киркорова Анатолий Лопатин (под псевдонимом Артур А’Ким), а музыку написал Дмитрий Мосс. Лейбл музыкального реалити Первого даже сохранился во втором куплете: «Скоро под Фабрику хором / Споет любой город. / Все будет красиво. / Готова Россия!»
В тексте есть не слишком спортивные метафоры про Священную Русь, которые никто не заметил: «Не виски, а водка / Не тоник, а пиво / Не пальмы, а елки / Не Camel, а «Прима». Но на «Больших гонках» практически никогда не включали строчки про спиртное и сигареты, а только до дыр затирали припев «Давай, Россия / Давай-давай / Давай красиво / Давай-давай».
Россия звала гимнастов на финал и не признала победу Казахстана
«Большие гонки» очень сильно держались на патриотизме – зрители приходили за победами России и уходили с мыслями, что наши всех порвали. Призер Олимпиады-2008 Антон Голоцуцков, летавший во Францию на съемки шоу, в интервью Eurosport.ru уверял, что все происходило без супермонтажа. «Это не постанова, реально. Да, если обратить внимание, то в финальном испытании от России участвуют только гимнасты. Но от Китая гимнасты на шоу не ездили», – лукаво улыбнулся Голоцуцков.
В 2013 году Первый канал поймали за руку. Россия побеждала в «Больших гонках» девять раз из 10. В финале 10-го русского сезона телеканал «Казахстан» показал, как местная сборная одерживает победу и празднует с кубком. В остальных версиях других стран победителем, конечно, признали Казахстан. Дмитрий Нагиев пафосно отказался от утешительного трофея за второе место и объявил: «Мы вернемся за главным призом на следующий год».
Но в эфире Первого Россию также наградили трофеем, а Дмитрий Нагиев кричал: «Это беспрецедентный случай в истории «Больших гонок» – Россия и Казахстан показали абсолютно равное время, у нас два чемпиона». «Это все происходило рядом, – признавала капитан сборной России Анна Шатилова. – Рядом стояла команда Казахстана, там съемочка была, кубок. Потом через 10 минут там закончили и тут же перешли. Оливье-ведущий вручал кубок нашей российской команде. Значит, Казахстан свое показывал, а мы – свое».
Боссы «Казахстана» писали письмо французским продюсерам, но те развели руками: монтажом локальных версий каналы занимаются самостоятельно. «Для шоу это вполне нормальная практика, когда страна-участница переписывает финал и присуждает победу себе», – пожали плечами на казахстанском ТВ.
Судья «Больших гонок» не понял победобесия России и признался в любви к русским
Оливье Гранжан, «Большие гонки»
Фото: Eurosport
Главного судью «Больших гонок» – швейцарца Оливье Гранжана – в России пару лет называли Ганьяном. Это была ошибка исключительно русской версии, в остальных странах фамилию Оливье транскрибировали правильно. Оказалось, что проблема пошла от Дмитрия Нагиева – шоумен оговорился в эфире, и чтобы не путать зрителей, лексическую помарку скрывали первые шесть сезонов.
Гранжан судит «Большие гонки» с 1999 года. При запуске международной версии продюсеры искали потенциального рефери и сразу подумали об улыбчивом конферансье из Швейцарии. «А кто же по определению более нейтрален, чем швейцарец? Вот ко мне и обратились», – рассмеялся Оливье.
Гранжан назвал работу на «Гонках» невыполнимой миссией – судье нужно одновременно подбадривать участников, веселить зрителей и успокаивать страсти. Арбитр тоже подметил, что русские слишком сильно заряжены на победу в развлекательном телешоу. Он объяснил разницу с европейцами на примере Дмитрия Нагиева.
Дмитрий Нагиев и Оливье Гранжан, «Большие гонки» (фото: сайт Дмитрия Нагиева)
Фото: From Official Website
«Его поверхностный имидж соответствует стереотипу русского человека, который сформировался в последние годы, – покачал головой Оливье. – Я наблюдаю за Дмитрием уже несколько лет и, кажется, неплохо его изучил. На первый взгляд он представляется этаким мачо, крутым, подчеркнуто мужественным. Но под этой маской скрывается хороший, добрый человек».
Швейцарец и сам приезжал в Россию, но только однажды – летом 1991-го, сразу после августовского путча. «Встреченные мною тогда россияне показались мне людьми абсолютной доброты, сентиментальными, в чем-то наивными, порой трогательными до слез. Именно этот образ я храню в своем сердце», – признался Гранжан.
«Большие гонки» выходили на Первом канале до 2014 года. Накачивать зрителя спродюсированным патриотизмом было незачем – Олимпиада в Сочи закончилась настоящей, а не постановочной победой в командном зачете. Спустя пару лет «Гонки» в каком-то смысле превратились в пилотную серию постсочинского допингового фейла. Весь мир увидел, как Россия лишается первого места. Но на русском ТВ показали только триумф, достигнутый обманным путем.
Еще по телику раньше показывали «Форт Боярд» – легендарное приключенческое шоу. Та самая музыка и Паспарту до сих пор переносят в детство.
А звезды шоу-бизнеса дрались на ринге еще в 2007 году. На «Короле ринга» для боя Тактарова и Лундгрена сняли целые «Лужники».
Источники: «Комсомольская правда», «Эхо Москвы», интервью Юрия Дудя с Дмитрием Нагиевым, сайт ландской корриды семьи Лабат, Business FM, Tengrinews.kz, Наша газета.ch, интервью Eurosport.ru с Антоном Голоцуцковым
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