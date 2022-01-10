В 1951 году Че Гевара еще не был легендарным командиром партизан, иконой революции, изображенной на футболках. Он еще даже не был Че – просто 23-летним студентом-медиком по имени Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. В сентябре того года его друг Альберто Гранадо предложил вдвоем проехаться по Южной Америке на мотоцикле. Альберто был на шесть лет старше, дипломированным фармацевтом и доктором биохимии. Он работал в лепрозории и хотел изучить, как помогают прокаженным в других точках континента.

«Че Гевара вырос в семье из высшего среднего класса, которая переживала трудные времена, но это была интеллектуальная среда, которая явно интересовалась политическими процессами. Его интерес к медицине как к карьере и профессии был отчасти выражением его гражданской позиции, которая формировалось с юных лет», – писал профессор истории Пауло Дрино. Поэтому путешествие было для Эрнесто не просто веселым трипом – юного врача реально волновало состояние общества на континенте, он хотел его изучить и поэтому с радостью согласился.

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Эрнесто Гевара в школе (слева) и в качестве врача в 1950-м Фото: Getty Images

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29 декабря 1951-го Гевара и Гранадо загрузили палатку, одеяла, фотоаппарат, полуавтоматический пистолет и еду на дребезжащий кусок ржавчины, напоминавший мотоцикл. Драндулет принадлежал Альберто и носил имя «Подероса II» – в переводе «Мощный-2».

Путешествие началось для Эрнесто весьма тяжело. Сначала все шло неплохо – друзья заехали в Буэнос-Айрес, отметили в нем Новый год. Но когда через пару недель они начали подниматься в Анды, хроническая астма Гевары напомнила о себе. Будущий команданте подхватил грипп и свалился спустя месяц пути. Параллельно он залечивал разбитое сердце – в дороге Эрнесто получил письмо, в котором его бросила девушка.

Чуть больше чем за месяц друзья проехали всю Аргентину, параллельно подрабатывая. Например, в Сан Мартине де лос Андес они устроились помощниками в кафе при автогонках.

На корабле Эрнесто и Альберто прибыли в Чили в начале февраля. В городе Вальдивия с ними фотографировались туристы, а в местной газете даже взяли интервью, которое выпустили под заголовком «Два смелых аргентинский ездока прибыли в Вальдивию на мотоцикле».

Альберто Гранадо и Эрнесто Гевара во время путешествия Фото: Twitter

Мотоцикл Эрнесто и Альберто то и дело ломался. Старую железяку исцеляли народной медициной – связывали поломку проволокой. В Чили «Мощный-2» скончался. И теперь друзья передвигались на своих двоих. В записках Гевара называл себя и Альберто бродягами без колес. Правда, приятели-врачи путешествовали на север континента автостопом, на лошадях и корабле. Они спали в гаражах, сараях, под открытым небом и даже в полицейских участках, куда их пускали сердобольные полисмены.

Далее путешественники собирались в Перу, но консул не хотел давать визу из-за бюрократии и упрямства. В итоге врачам пришлось заплатить ему 400 песо, что для них было сильным ударом по благосостоянию, но позволило продолжить путь.

В марте путешественники зайцами пролезли на корабль в сторону Перу. Полпути они просидели в туалете, а когда их поймали и привели к капитану, тот простил незваных матросов и высадил в городке Антофагаста. На грузовиках и попутках Гевара и Гранадо добрались до Перу.

В новой стране Эрнесто и Альберто взбирались по снегу в горы и видели озеро Титикака, спали на одной кровати в жандармерии и посещали собор, развалины города инков и древнюю библиотеку. Несколько дней друзья потратили на то, чтобы со смотрителем-индейцем изучать культуру инков по музеям и в Мачу-Пикчу.

Эрнесто Че Гевара Фото: Getty Images

В дороге друзей постоянно мучил голод, холод, комары. Денег почти не было, а Гевара так страдал от приступов астмы, что в городке Андауайлас ему даже пришлось лечь в больницу на два дня.

Во время всего путешествия Гевара и Гранадо посещали не только туристические объекты. Например, в Чили они ездили на медный рудник в городке Чукикамата, которым рулила американская транснациональная компания. Там Гевара возмутился эксплуатации шахтеров.

«Единственное, что имело значение, – энтузиазм, с которым рабочие губили здоровье ради скудных крох, которые едва обеспечивают им пропитание. Самое большое усилие, которое Чили должна приложить, – стряхнуть со спины своего друга-янки, задача, которая, по крайней мере на данный момент, является титанической», – писал Эрнесто.

А в Перу аргентинцы увидели ужасную нищету, в которой живут коренные жители. С ними обращались как с людьми второго сорта. Главной целью всего путешествия пары врачей было посещение лепрозориев по всему континенту. И в Перу были одни из худших условий для больных проказой.

«Две трети и без того небольшой площади отведено непосредственно больным, где и протекает жизнь этих 31 обреченных которые смотрят на то, как проходят их дни, и на близящуюся смерть (по крайней мере, я так думаю) совершенно равнодушно. Санитарные условия ужасающие, и то, что на горных индейцев не производит никакого впечатления, повергает в неимоверное уныние людей из другой среды, хотя бы мало-мальски образованных», – описывал увиденное Гевара.

Альберто Гранадо (слева) и Эрнесто Гевара плывут по Амазонке на плоту «Мамбо-Танго», который им подарили пациенты лепрозория в июне 1952-го Фото: Twitter

В лепрозории столицы Перу Лимы аргентинцы пробыли 20 дней. Лечение безнадежно больных людей Эрнесто и Альберто совмещали с посещением боев быков, музеев, университетов и библиотек.

Летом 1952-го Гевара и Гранадо прибыли по Амазонке в Колумбию. Там они внезапно договорились о работе футбольными тренерами для армейской команды. Путешественники даже подписали контракт, который выполнили за 10 дней, а сам Че играл в воротах. В столице Колумбии Боготе парочку пригласили в местный лепрозорий. Альберто прочитал несколько лекций, и впечатленные колумбийцы даже предложили обоим места и зарплату. Но через несколько дней Гевара подрался с полицейским, и друзьям пришлось рвать когти в Венесуэлу.

Здесь друзья договорились разделиться. Гевара решил вернуться в Аргентину, чтобы продолжить обучение в медицинском университете, а Гранадо остался работать в лепрозории города Каракс.

Эрнесто повезло – в том же городе будущий команданте встретил дальнего родственника, который торговал скотом. Гевара подписался сопроводить партию лошадей на самолете до Майами, а оттуда на разгруженном от зверья аэроплане вернуться в Аргентину. Но из-за поломки двигателя Эрнесто задержался в Штатах почти на месяц. Он жил почти без денег и все время проводил в библиотеке. Лишь в конце августа Че Гевара вернулся домой из путешествия, которое заняло ровно восемь месяцев.

Трип пробудил в молодом медике будущего революционера. Че разозлился, столкнувшись с социальной несправедливостью, экономическим неравенством, капиталистической эксплуатацией и политическими репрессиями. «Я уже не тот человек, которым был когда-то. Все эти блуждания по «Нашей Америке» с большой буквы изменили меня больше, чем я думал», – писал в дневнике студент.

«Политизация Че была в значительной степени результатом его путешествий, сначала в 1951-52 годах, а затем во время второй поездки, которая привела его в Гватемалу и Мексику. Отчасти это было связано с его опытом борьбы с нищетой и неравенством в Латинской Америке, а также с тем, как он понимал причины как бедности, так и неравенства», – писал профессор истории Пауло Дрино, отмечая, что в пути Гевара знакомился с активистами левого толка и проникся их идеями.

Альберто Гранадо с исполнителем своей роли Родриго де ла Серной в фильме «Дневники мотоциклиста» Фото: Getty Images

Так в 1954-м будущий команданте окончил университет и познакомился с Фиделем Кастро во время путешествия в Мексику. После этого он и присоединился к кубинской революции. Но команданте никогда не забывал друга Альберто Гранаду, с которым обошел весь континент. По приглашению Гевары врач переехал на Кубу в 1961-м и основал там медицинскую школу. А его записи о путешествиях с молодым Че Геварой оказались настолько захватывающими, что в 2004-м вышла их экранизация «Дневники мотоциклиста».

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