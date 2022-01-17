Авторитетные ученые ставили выводы и достижения Тура Хейердала под сомнение на протяжении всей его карьеры. У норвежца не было огромного количества ученых степеней, но его не смущало, что профессора и академики считали его авантюристом и любителем. Он не боялся пойти против устоявшегося мнения, если результаты его экспедиций противоречили общепринятой традиции.

В середине и второй половине XX века Хейердал хранил верность непопулярному методу – любую теорию стремился подтвердить или опровергнуть лично в естественных условиях, а не за столом в уютном кабинете. «Мы живем в эпоху, когда кажется, что все вокруг технологично, – рассуждал Тур. – Все вокруг сводится к нажатию кнопок, и мы теряем связь с реальностью». Суровая личная философия и готовность рискнуть жизнью ради науки сделали Хейрдала легендой и заставили прислушаться к нему даже высокомерных университетских снобов.

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Тур Хейердал во время раскопок на острове Пасхи Фото: Getty Images

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Тур родился 6 октября 1914 года в Ларвике – маленьком прибрежном городке к югу от Осло. Его детство нельзя назвать счастливым: родители много ссорились и вскоре расстались. Тем не менее именно мать привила мальчику любовь к природе и естественным наукам. Он даже организовал зоосад в старой отцовской пивоварне, а когда пришло время выбирать специализацию, поступил в университет Осло на факультет биологии и географии.

Несколько семестров спустя Тур понял, что работа в рамках учебников и аудиторий ему не подходит. Он женился на студентке экономического Лив Кушерон-Торп, с которой начал встречаться еще до поступления. Вместо медового месяца в Париже или Нью-Йорке молодожены отправились на остров Фату Хива в Полинезии – регионе Океании. Они провели почти год вдали от цивилизации, изучали обычаи местных племен и задавались вопросами об их происхождении.

После возвращения в Норвегию Хейердал начал развивать теорию о том, что Полинезийские острова заселили не с запада, как считалось в то время, а с востока – из Южной Америки. Большинство коллег раскритиковали Тура. Они не могли поверить, что империя инков в XI–XVI веках располагала необходимыми для такого переселения знаниями и средствами. Хейердал настаивал и вдобавок предположил, что еще в начале каменного века предпринять путешествие в Полинезию могли переселенцы из Юго-Восточной Азии, обосновавшиеся в Северной Америке.

Тур Хейердал показывает маршрут одной из экспедиций Фото: Getty Images

В попытках подтвердить последний тезис в конце 1930-х он отправился в Канаду, но прервать исследования пришлось из-за начала Второй мировой войны. Тур проявил себя патриотом: вступил в Освободительную армию, прошел подготовку в Англии и в составе парашютного полка вернулся в оккупированную нацистами Норвегию. Он дослужился до лейтенанта, уцелел под атаками немецких подлодок, участвовал в сражениях на севере страны, обеспечивал радиосвязь между скандинавскими диверсантами и руководством Сопротивления в Лондоне.

После окончания войны Тур возобновил занятия антропологией. Чтобы доказать связь между южноамериканскими цивилизациями и полинезийскими аборигенами, он решил лично переплыть Тихий океан с континента на остров. Для него было принципиально важно использовать материалы и технологии, которыми точно располагали инки. Если бы норвежцу удалось пересечь огромное расстояние на таком примитивном судне, скептики лишились бы аргумента о том, что индейцы не могли преодолеть такое расстояние.

Для экспедиции Хейердал отобрал пять соотечественников, которые зарекомендовали себя как грамотные путешественники, инженеры и храбрецы – двое из них, как и Тур, активно участвовали в Сопротивлении. Чтобы пересечь океан в стиле инков, норвежцы изготовили плот из бальсовых бревен, оборудовали его парусом, кормовым веслом и выдвижными досками, которые помогли бы судну держаться курса в случае непогоды. Транспорт исследователей полностью соответствовал тому, который много столетий назад использовали индейцы.

Плот получил название «Кон-Тики» в честь героя полинезийских сказаний, прибывшего с востока и основавшего местную культуру. Авантюра началась 28 апреля 1947 года и продлилась 101 день – за это время норвежцы преодолели расстояние в 6980 километров. Оппоненты предполагали, что «древний» плот развалится, как только отплывет от берега, а самого Тура считали самоубийцей, но он не предоставил им возможности позлорадствовать. К середине лета отчалившие из перуанского порта путешественники увидели первый полинезийский остров, а 7 августа достигли запланированной точки – атолла Рароиа, официально открытого испанскими мореплавателями в 1605 году.

Плот «Кон-Тики» Фото: Getty Images

Конечно, сенсационный успех Хейердала не доказывал со стопроцентной точностью, что Полинезию заселили именно выходцы из Южной Америки. И все же результат экспедиции показал, что теоретически это возможно. Чтобы развеять сомнения, в 1953-м Тур с двумя археологами отправился на Галапагосские острова, расположенные посреди Тихого океана почти в 1000 километров от Эквадора.

Исследователи организовали раскопки и обнаружили артефакты, относившиеся к доисторическим американским цивилизациям: обломки горшков и примитивные музыкальные инструменты. Их открытие позволяло предположить, что южноамериканские аборигены достигли Галапагоса раньше, чем Христофор Колумб прибыл в Америку, то есть до 1492 года.

Еще одним аргументом в пользу теории Хейердала послужил тот факт, что на всей территории Полинезийских островов распространен батат. Это растение, также известное как сладкий картофель, культивировалось именно в Южной Америке и никак не могло достичь Океании с других континентов. «Границы? Я никогда не видел ни одной, – отреагировал Тур на признание. – Слышал только, что они существуют в головах некоторых людей».

Тур Хейердал с женой, 1969 год Фото: Getty Images

На протяжении 40 лет после экспедиции «Кон-Тики» Хейердал закрепил успех и совершил еще несколько важных открытий. На одной из каменных статуй на острове Пасхи норвежец обнаружил выгравированный рисунок с парусным кораблем, похожим на суда древних индейцев. Возможно, коренные американцы не первыми открыли клочок суши, но жители территории, которая относится к современным Перу и Боливии, точно контактировали с поселенцами в Океании.

В 1988-м археологические раскопки в перуанском регионе Тукуме подтвердили предположение Тура. Рисунки на стене индейского храма изображали существ, напоминавших одновременно птиц и людей, которые держали в руках некие круглые предметы. Хейердал сопоставил это открытие с известной информацией: люди с головами птиц и яйцами в руках играли важную роль в религиозных практиках острова Пасхи в древности. Один и тот же образ на разделенных океаном территориях доказывал, что разные народы могли взаимодействовать, несмотря на расстояние.

Параллельно с раскопками в Океании норвежец предпринял еще два амбициозных путешествия – попытался пересечь Атлантический океан на лодке под названием «Ра», сделанной из тростника. Как и в случае с «Кон-Тики», он надеялся обосновать, как древние мореплаватели могли добираться из Южной Америки до Средиземноморья и влиять на местные цивилизации. Первая попытка, предпринятая в 1969-м, закончилась неудачей: лодка с экипажем из семи человек вышла из порта в Марокко и отправилась в Барбадос, но примерно за 1000 километров до точки назначения развалилась из-за конструкторского просчета. Участников эксперимента удалось эвакуировать.

Лодка «Ра II», на которой Хейердал с командой пересек Атлантический океан Фото: Getty Images

В следующем году Хейердал предпринял новую попытку и на этот раз преуспел. В 1977-м Тур с помощью инженеров и строителей из Ирака и Боливии создал еще одну тростниковую лодку – «Тигрис», которая размерами превосходила все предыдущие варианты. С ее помощью Хейердал надеялся показать, как могли налаживать торговые маршруты древневосточные цивилизации, но когда из-за военных противостояний в районе Красного моря путешественниками пришлось пришвартоваться в африканском Джибути, норвежец потерял самообладание и сжег судно в знак протеста против кровопролития.

С начала 1970-х Тур выступал за сохранение окружающей среды – на него произвели огромное впечатление скопления нефти, с которыми он чуть ли не ежедневно сталкивался во время экспедиции на «Ра» и «Ра II». В качестве активиста Хейердал сотрудничал с министерством иностранных дел Норвегии, а в составе государственной делегации на первой конференции ООН по вопросам окружающей среды вел переговоры о запрете на слив в океан излишков нефти в океан. Природа завораживала и восхищала Тура, хоть он и посвятил большую часть жизни исследованию древних цивилизаций.

«Сквозь его статьи и выступления проступает сложный, противоречивый образ человека, который держался в стороне от мейнстрима, но не был изгоем, – описала Хейердала коллега и ученица Йо Анне Ван Тилбург. – Он был требовательным и отстаивал определенную точку зрения, но в то же время оставался чутким и добрым. Всю карьеру он упорно противопоставлял себя академической традиции и отказывался играть по правилам, принятым среди ученых. Жестко реагировал на критику и в спорных ситуациях предоставлял аудитории решать, насколько убедительны его аргументы».

Тур Хейердал в день спуска на воду первой тростниковой лодки в 1969 году Фото: Getty Images

Исследования и выводы Хейердала вызывают оживленные споры уже больше полувека. Некоторым антропологам и археологам его выводы кажутся притянутыми и неубедительными, но даже они признают значение новаторских методов норвежца. До него никому не приходило в голову настолько точно воспроизвести древние суда, чтобы проверить, могли ли они использоваться для путешествий по воде на огромные расстояния.

Идея о том, что океан выступал главным транспортным каналом и позволял древним культурам взаимодействовать между собой, завораживала Хейердала. Сомнения в его концепции остаются, но размах мысли и масштаб деятельности Тура все же обеспечили ему статус выдающегося новатора и ученого-авантюриста. Великий норвежец умер в 2002-м от опухоли мозга, но его наследие по-прежнему живо: последователи и потомки реконструируют старые маршруты и организуют новые экспедиции. Спустя 75 лет после легендарной экспедиции на «Кон-Тики» Хейердал по-прежнему вдохновляет людей преодолевать себя и бросать вызов опасности.

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