Известный французский путешественник Жан-Жак Савен скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в команде Савена на страничке в фейсбуке.
Дочь Жан-Жака Манон рассказала, что отец переплывал Атлантический океан на яхте L’Audacieux и в ночь с 20 на 21 января подал два сигнала бедствия. Савен стартовал от юго-запада Португалии 1 января и потерпел крушение у морского порта Понта-Дельгада в 1500 км от начала экспедиции.
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Береговая охрана Португалии обнаружила судно путешественника перевернутым возле Азорских островов. Водолаз спустился под ватерлинию, заглянул внутрь небольшой каюты и увидел тело Савена без признаков жизни.
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«24 часа мы находились в ожидании хороших новостей. К сожалению, океан на этот раз оказался сильнее нашего друга, который так любил навигацию и море. Всеми мыслями находимся с дочерью Жан-Жака Манон и ее партнером», – выразили соболезнования в команде Савена. Друзья путешественника отметили, что не предоставят подробностей трагедии, чтобы не нагнетать драму из уважения к родственникам погибшего.
В 2019-м Жан-Жак Савен пересек Атлантику в гигантской бочке. Почитайте увлекательную историю его жизни.
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