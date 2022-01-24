Жизнь на необитаемом острове кажется одновременно опасным испытанием, захватывающим приключением и возвращением к первобытному существованию. Когда мир белых воротничков и бесконечного торчания в офисе затягивает и утомляет, каждый мыслящий человек ищет спасение в мечтах о побеге от смартфонов и пуш-уведомлений.

Телевидение на стыке XX и XXI веков сыграло на бесконечной погоне цивилизации за людьми (и обратно). В 1997 году в Швеции впервые появился формат Expedition Robinson, который мы знаем под названием «Последний герой».

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Как придумали «Последний герой»?

Приключения Старик, пересекший океан в бочке, погиб в очередном путешествии 9 ЧАСОВ НАЗАД

«Последний герой» Фото: From Official Website

Первым превращение человечества в офисный планктон почувствовал британский продюсер Чарли Парсонс. Он придумал шоу с возвращением к истокам под влиянием частной школы для мальчиков. В начале 1970-х Чарли учился в закрытом интернате в графстве Кент и целиком ощутил жесткие нравы.

«Эта школа была отдельным миром, где приходилось выживать. Люди сталкивались с буллингом и неизбежно выходили во взрослую жизнь со шрамами, но закаленными», – вспоминал Парсонс. Отдельным референсом для него стала любимая книга «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. По сюжету на необитаемом острове разбивается самолет, и единственными выжившими оказываются маленькие дети.

Будущий телепродюсер несколько раз перечитал книгу, как бывшие школьники создавали племена, грызлись за власть, делились на два племени и убивали друг друга. «Впервые я прочел Голдинга, когда мне было 12, затем еще раз в 20 лет и потом уже в 30, когда мы делали «Последнего героя», – признавался Парсонс. «Повелитель мух» и жизнь в частной школе окончательно убедили его: нет ничего увлекательнее, чем следить за людьми в замкнутом пространстве и экстремальных обстоятельствах.

«Последний герой» чуть не закрыли из-за суицида участника

Участники и продюсеры первого сезона шоу «Последний герой» Фото: Instagram

Чарли разработал формат выживания на острове еще в 1992-м, но идея пролежала на полке целых пять лет. На BBC долго мурыжили создателей шоу и все время откладывали съемки. Поэтому Парсонс договорился со шведским каналом SVT, дал проекту другое имя (первоначальный концепт назывался Castaways – «Потерпевшие кораблекрушение») и запустил Expedition Robinson – отсылка одновременно к «Робинзону Крузо» Дефо и малоизвестной немецкой книге «Швейцарская семья Робинзонов».

Для шведов Robinson тоже оказался счастливым шансом. Осенью 1996 года топ-менеджер местного продакшна Strix Анна Бракенхельм летела на телевыставку в Каннах без особых надежд – компания стремительно шла на дно, резала косты и готовилась к закрытию в следующем году.

Бракенхельм зачем-то выслушала безумную идею британцев про необитаемый остров, ухватилась за нее и убедила боссов, что нужно заплатить 8000 фунтов за права на формат. Скандинавские телекритики называли шоу фашистским и в духе русских депутатов кричали про опасное влияние на детей.

Участник «Последнего героя» (фото: сайт Первого канала) Фото: From Official Website

Перед выходом стартовых серий репортеры пронюхали, что самый первый выбывший участник «Последнего героя» Синиша Савийя вернулся с острова в родной Норчеппинг, а спустя месяц шагнул под движущийся поезд и покончил жизнь самоубийством. Таблоиды взревели, вдова Савийи через юристов потребовала, чтобы SVT не выпускал эпизод с ее мужем в эфир. Казалось, вместе с Синишем погиб и «Последний герой».

Но канал сделал паузу, чуть-чуть пересобрал формат и сделал шоу мягче. Критика затихла, зрители полюбили героев на необитаемом острове и с возрастающим интересом следили за соревнованием двух племен. Финал первого сезона смотрели 2,3 миллиона шведов – при общем населении страны в 8,8 млн человек это был грандиозный успех. На следующий год формат Robinson купили пять стран, мировое признание пришло после премьеры в США, а в 2001-м Первый канал показал русскую версию «Последнего героя».

«Последний герой» в России бил рекорды и женил людей

Лицензию на шоу Константин Эрнст купил за рекордные по тем временам 100 тысяч долларов, а на съемки в панамском архипелаге Бокас-дель-Торо потратил и вовсе 2 миллиона долларов. Название местной адаптации придумала звезда детского ТВ Сергей Супонев, а ведущего «Последнего героя» выбирали между Сергеем Бодровым-младшим и Николаем Фоменко.

«Мы все выверили, – хвалился продюсер проекта Александр Любимов. – Бодров имеет ауру недосказанности и не занимает собой все пространство. А если бы мы выбрали идеального ведущего Фоменко, было бы хуже. В творчестве всегда так – идеальные компоненты дают в сумме неидеальный результат». Все три месяца «Последний герой» показывал рекордные рейтинги. За 12 недель с первого места реалити смещали только новогодние поздравления Путина и легендарная викторина «Кто хочет стать миллионером?»

Причина успеха – в живых и настоящих людях, которые боролись за главный приз под наблюдением всей России. Тогда еще русское ТВ не совало во все проекты звезд категории Б, показывая на экране обычных соотечественников. Перед съемками игроков отправили на полигон в Норильске и тестировали на стрессоустойчивость. На остров из 5000 желающих попали всего 16 человек.

Анна Модестова и Сергей Сакин (слева), «Последний герой» (фото: sollys.ru) Фото: Other Agency

Еще на предкастинге на реалити-шоу познакомились два будущих участника – писатель Сергей Сакин и учительница младших классов Анна Модестова. Жеребьевка распихнула их по разным племенам, поэтому влюбившиеся друг в друга Сакин с Модестовой встречались только на совместных испытаниях. Остальные игроки с пониманием посылали их на встречи как послов «Ящериц» и «Черепах», а продюсеры с ужасом смотрели, как Сергея сносит течением при плавании от одного острова к другому, где жила Аня.

Когда они решили пожениться, будущий зять позвонил будущей теще с пляжа панамского острова и попросил руки невесты. Сакина и Модестову расписали прямо на проекте, муниципальный судья округа Боко-дель-Торо объявил их мужем и женой и поставил перед выбором – одному из них нужно было покинуть шоу. По правилам супруги не могут бороться за главный приз, и Сакин героически ушел в закат – уступил место на «Последнем герое» Ане.

Кем стали участники «Последнего героя»? Погибали и садились в тюрьму

Телеведущий Сергей Бодров и победитель первого сезона Сергей Одинцов (в центре), «Последний герой» Фото: Instagram

Победителем первого сезона стал курский таможенник Сергей Одинцов, он выиграл 3 миллиона рублей – это чуть больше 111 тысяч евро по курсу 2001 года. От радости Одинцов искренне вскочил и прыгнул в воду прямо в черных носках. «Я желаю себе, чтобы мне не сорвало голову, чтобы держал себя в руках, – говорил в камеру Сергей. – И хочу, чтобы больше во мне было добра, а то деньги, я слышал, портят людей».

Счастья проект не принес практически никому. Семейная пара из первого сезона Сергей Сакин и Анна Модестова развелась через несколько лет, Сакин вновь подсел на наркотики и пропал без вести в ноябре 2017 года (его бездыханное тело нашли в лесу только спустя полгода). Молодыми погибли ведущий дебютного сезона Сергей Бодров-младший, рэпер Децл и певица Жанна Фриске.

Сергей Одинцов на выигранный кэш купил квартиру и вложился в ресторанный бизнес. Он еще дважды согласился на камбэк на остров – в пятом сезоне и в девятом. Но чемпиона испортили не деньги, а алкоголь – в 2021-м Одинцова задержали за пьяное нападение на соседа и не выпустили из страны из-за проблем с законом.

«Последний герой» после Первого – ведущая не Собчак, скандал с новой этикой

«Последний герой» ушел из эфира главной телекомпании страны в 2009 году. Спустя 10 лет проект вернулся в Россию – уже не на Первый, а на ТВ-3. Канал с лохматой лапой придерживался стилистики мистического ТВ и послал на необитаемый остров актеров и экстрасенсов. Ведущей стала артистка Яна Троянова.

«16 лет назад я хотела стать его участницей – просто с ума сходила. Я посмотрела первый сезон с Сережей Бодровым и стала носиться за газетой, в которой публиковалась анкета участника», – признавалась Троянова. Об этой истории в 2019-м узнали продюсеры ТВ-3 и отказались от первоначальной кандидатуры Ксении Собчак.

Константин Эрнст легко отказался от «Последнего героя». «Последними форматами, которые отражали зависшее между двумя тысячелетиями время и потому имели длительный успех, были реалити и их версии – в частности, «Последний герой». Сейчас время находится в инфинитиве. И ни один реально успешный формат еще не отразил атмосферу начала третьего тысячелетия», – говорил босс Первого канала в 2011-м.

На ТВ-3 вышло еще три русских сезона. В 2021-м съемки едва не сорвались из-за коронавируса, но канал спасся на открытом от ограничений Занзибаре. В последний раз на необитаемый остров пробралась новая этика – одна из участниц (чемпионка «Пацанок» Настя Петрова) обвинила 61-летнего ветерана в домогательствах. Мужчина заявил, что девушка все не так поняла, но все же покинул шоу, официальная причина – проблемы со здоровьем.

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«Последний герой» Фото: Eurosport

«Последний герой» до сих пор идет в 21 стране – новую локальную версию готовят в Украине, в Штатах стартовал уже 42-й сезон. Аудитории все еще интересно следить, как звезды и простые люди карабкаются в грязи и строят хижины от тропических ливней. Конечно, прежнего интереса уже нет и не будет, но продюсеров до сих пор атакуют заявками на статус новых Робинзонов.

Каждый хотя бы в голове прикидывал, как было бы здорово сбежать от офисной заводи и прыгнуть на карибское побережье необитаемого острова. Хотя бы в этом телевидение еще остается прежним, из начала 2000-х – дарит зрителям шанс на сказку из приключенческих романов Даниэля Дефо.

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