Утро 31 мая 2013-го выдалось хмурым. Даже для Оклахомы концентрация туч на небе казалась слишком тесной, хотя, по данным государственного рейтинга США, в этом штате чаще всего происходят торнадо. «Отличная погода для охоты», – проносилось в головах у членов команды Тима Самараса. 55-летний охотник за ураганами преследовал опасные воронки еще с подросткового возраста, но смерч в Эль-Рино шокировал даже опытного наблюдателя.

Самарас не имел высшего образования, но оказался талантливым самоучкой. Уже подростком он собирал радио для переговоров, с помощью которых общался с людьми в погонях за ураганами. «Он всегда разбирал бытовую технику своих родителей, чтобы посмотреть, как предметы сочетаются друг с другом, как работают», – вспоминал журналист Брэнтли Харгроув, автор книги о Самарасе «Человек, поймавший бурю».

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Сразу после окончания школы 17-летнего любителя приняли на работу в Исследовательский институт Денверского университета, а в 20 парень перескочил в службу безопасности Пентагона. Деятельность Самараса была связана со штормами, которые в 20 веке стали настоящим ужасом для жителей США. Само слово «торнадо» запретили в прогнозах погоды, чтобы не создавать вспышки паники. Даже сейчас около 70% прогнозов Национальной метеорологической службы оказываются ложными. С этим и боролся Тим.

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Охотник за ураганами не искал лишнего адреналина и не гонялся за красивыми фотографиями. Американец пытался спасать жизни, которые смерчи уносили сотнями каждый год. Он считал, что самым важным в изучении воронок является их низшая часть. «Наземные измерения внутри смерча особенно важны, потому что они предоставляют данные о самых нижних десяти метрах торнадо, где находятся дома, транспортные средства и люди», – рассуждал охотник.

Для этого радиолюбитель конструировал собственные метеорологические инструменты. Главный инженерный успех Самараса – зонд для отслеживания атмосферного давления. Конструкция исследователя зафиксировала самый высокий в истории перепад давления за одну минуту. Тим поймал явление во время урагана в Южной Дакоте в 2003-м, он бесстрашно скинул аппаратуру всего за 82 секунды до удара воронки. Датчики зафиксировали падение в 100 гекто-Паскалей, а аэродинамические зонды «Самарас» стали хитом среди охотников, ведь до этого не существовало настолько надежной аппаратуры. После этого о нем заговорили в метеорологическом мире.

Тим Самарас Фото: Twitter

Изобретение привлекло других исследователей, которые стали сотрудничать с Самарасом. Тима пригласили участвовать в эксперименте: профессор строительной и экологической инженерии, кандидат наук в молекулярной биофизике Партха Саркар вместе с командой построил симулятор торнадо. Устройство позволяло изучать ураганы в более безопасной обстановке, для этого и пригласили одного из лучших охотников. Правда, новых знаний опыт не принес.

«Помню, как думал перед встречей: «этот парень будет ковбоем», – вспоминает другой участник эксперимента Уильям Галлус, профессор геологических и атмосферных наук в Университете штата Айова. – Он был очень скромным, милым и умным. Что особенно важно, он общался с инженерами на инженерском языке».

Работа с учеными сподвигла Самараса собрать собственную команду – WISTEX (тактический отбор проб с помощью инструментов погоды в эксперименте с торнадо или рядом с ним). Отряд стал элитой в изучении торнадо, ведь его методы заметно отличались от остальных. Тим был одним из самых аккуратных охотников, но четко знал, где нужно рискнуть, чтобы добыть результат. Точный расчет вместе с крутыми технологиями приводили к успеху. WISTEX первыми в мире воспользовались зондами-черепахами, которые углубились в изучение давления внутри торнадо, а их видео изнутри воронки оказались лучшими.

Но ради прогресса в изучении смерчей он нарушил единственное правило охотников – «никогда не подходить слишком близко или слишком дерзко». Самарас рисковал все чаще, хотя по-прежнему держал вопрос безопасности во главе. «Он всегда знал, что делает, всегда держал все под контролем, всегда действовал благоразумно», – оценивал коллегу Рид Тиммер.

Тим Самарас и Рид Тиммер Фото: Twitter

Отчаянного охотника за ураганами заметили и на телевидении. Канал Discovery и Национальное географическое общество США объединило Самараса с Тиммером, которые начали делать шоу «Охотники за ураганами». Программа выходила в эфире с 2009-го по 2012-й. Параллельно Тима звали на другие каналы, где он выступал в роли эксперта.

Исследования торнадо несколько лет продвигались слишком медленно, ведь ученым не хватало метеорологических данных об ураганах. Смерчи не подпускали охотников близко, но команда Тима справлялась с самыми сложными задачами. Самарас доказал, что с помощью наземных изучений можно получить данные о средней скорости ветра и разгонах порывов внутри воронки. До американца исследователи в основном работали с атмосферным давлением. «Нельзя сказать, что он дал нам святой Грааль или ответил на миллион вопросов. Но он открыл совершенно новую область для возможных исследований», – признавал Галлус.

При помощи данных Самараса ученые выявили, что внизу воронки самая высокая скорость, а именно на пути этой части находятся дома и люди. Но в основном эти замеры происходили у слабых торнадо, а для объективности статистики было необходимо собрать данные с максимально разных воронок. 31 мая 2013-го исследователям выдался прекрасный шанс поймать и изучить более мощный ураган.

С самого утра небо над крошечным городком Эль-Рино заволокло гигантскими кучевыми облаками. С каждым часом белоснежные кучи наливались чернотой и тесно приближались друг к другу. На погоду среагировали многие охотники за торнадо, которые оказались поблизости. Самарас вместе с командой примчался к месту событий одним из первых. Было очевидно, что в статистику Оклахомы упадет еще один ураган. «Шторм сейчас начнется к югу от Ватонги (еще один небольшой город). Впереди опасный день, так что будьте осторожны с погодой!», – написал Тим в твиттере.

Твит с предупреждением оказался последним в аккаунте Самараса, ведь смерч в Эль-Рино стал самым сложным в карьере охотника. Торнадо до сих пор остается наиболее широким из когда-либо зафиксированных (4,2 км в диаметре). Но сначала метеорологи прогнозировали несильный ураган, даже несмотря на гигантские тучи, которые надолго спрятали небо.

К 16:00 начавшийся несколькими часами ранее дождь превратился в ливень, который стеной падал на землю. А ветер перестал подчиняться предсказаниям ученых: его направление менялось с той же частотой, с которой капли дождя падали с неба. После двухчасовых приготовлений наконец ударил огромный торнадо, но к тому времени большинство охотников смылось. Многие из них принадлежали к различным институтам и имели более совершенную технику в плане метеорологии.

Мобильное доплеровское оборудование (устройство, изучающее скорость газообразных, жидких и прочих сред и габариты движущихся объектов) обеспечивает получение обновлений о развивающемся шторме практически в реальном времени, оно спасло в тот день десятки исследователей. Видя непредсказуемость и размеры вихря, охотники уезжали. У любительской команды Самараса такого устройства не было.

Ураган оказался огромным, но не самым страшным по шкале Фудзито. Торнадо в Эль-Рино присудили рейтинг EF3 (максимальный – EF5), то есть его скорость составляла от 61 до 73 метров в секунду. Но обычно осторожному Самарасу в тот день сильно не повезло: направление урагана постоянно менялось, и без доплеровского оборудования проложить безопасный маршрут около него было невозможно. «Они оказались не в том месте и не в то время», – горько констатировал Харгроув.

Самарас вместе с сыном Полом, который был фотографом, и ассистентом Карлом Янгом рассекал сплошной ливень на белом Шевроле. Никто из исследователей не ожидал, что они подберутся к урагану слишком близко. Но в один момент смерч подхватил автомобиль и швырнул в землю – никто не выжил. Пристегнутого Тима нашли в куче обломков, Пол и Карл валялись поблизости. О силе удара свидетельствует состояние машины – от первоначальных размеров внушительного джипа осталось не больше половины.

Машина Тима Самараса после аварии Фото: Twitter

24-летний Самарас-младший только недавно присоединился к работе с отцом и считался талантливым видеооператором. «Пол был прекрасным сыном и братом, который любил работать на местности вместе с отцом. У него был настоящий талант к операторской работе и, как и у его отца, любовь к ураганам. Вместе они составляли неповторимую команду», – писали родственники в некрологе.

Для мира исследователей ураганов потеря Тима оказалась шоком. Никто не ожидал, что внимательный и опытный охотник на бури падет в противостоянии с объектом изучения, ведь прежде ни один известный исследователь не погибал от торнадо. «Это было просто невероятно. Все подтвердили бы, что он тщательнее многих относился к безопасности», – не верил Галлус.

Наследство, которое оставил после себя Самарас, оказалось настоящим кладом для исследований торнадо. Знатоки далеко не сразу разобрались во всех наработках Тима, которые остаются актуальными и на сегодняшний день. «Мы разбираем кусочки головоломки и начинаем узнавать кое-что из того, что изучил Тим о поведении ветров», – анализировал Галлус. Самарас сделал очень много для изучения торнадо, которые до сих пор оставляют после себя десятки жертв. Храбрый исследователь лишился жизни, чтобы его миссия по безопасности ураганов была выполнена.

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