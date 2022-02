В канун Рождества 1971 года 17-летняя Джулиана Кёпке регистрировалась на рейс из столицы Перу Лимы в город Икитос, со смешанными чувствами. С одной стороны, она радовалась, что наконец увидится с отцом – тот работал в джунглях и не смог выбраться даже на вручение диплома дочери. С другой, ее раздражала семичасовая задержка в аэропорту и пугала плохая репутация авиакомпании LANSA, у которой недавно разбились два самолета.

Наконец их с матерью пригласили на посадку. Джулиана отогнала неприятные мысли, устроилась поудобнее в сиденье и приготовилась к короткому путешествию. Они должны были сойти во время стоянки в городе Пукальпа, куда папа приехал на новогодние праздники, поэтому лететь предстояло всего час.

Ad

Первые 25 минут рейса прошли спокойно, и Джулиана расслабилась. Вдруг самолет сильно тряхнуло. В иллюминаторах замелькали непроницаемые черные тучи – они попали в сильную турбулентность. Облака трясли их воздушное суденышко, будто живые существа, которые решили во что бы то ни стало уничтожить людей. За несколько секунд самолет угодил в эпицентр тропического шторма с оглушительным громом и бесконечными молниями.

Приключения Охотник на торнадо погиб с сыном. Подвело отсутствие оборудования 31/01/2022 В 04:00

Один из разрядов попал в правое крыло самолета – в то же мгновение мать Джулианы крикнула, что все кончено. Эта фраза – последнее, что девушка запомнила, перед тем как почувствовала резкое падение, а пространство вокруг нее заполонили мелькающие лица других пассажиров. Сначала она слышала обрывочные крики, но затем их оборвали оглушительные порывы ветра. Позже выяснилось, что молния вызвала пожар в топливном баке и привела к неконтролируемому падению. Крыло самолета оторвало, судно развалилось в воздухе и рухнуло в тропический лес с высоты больше 3000 метров.

«Я внезапно выпала из самолета и полетела головой вниз, – рассказала Джулиана много лет спустя. – Ремень сдавливал живот так сильно, что не получалось вздохнуть. Тогда я точно осознала, что происходит, но не успела испугаться, потому что отключилась». Девушка сломала ключицу, получила несколько порезов и сильно повредила голень, но удивительным образом выжила. Сильный ветер и лианы могли смягчить падение, а ремень удержал ее в кресле и позволил спланировать, а не рухнуть на высокой скорости.

Очнувшись, Джулиана не сразу осознала, что произошло. От перепада давления глаза налились кровью. Вдобавок она потеряла очки и теперь не могла толком разглядеть, где находится. Шок приглушил боль, но через несколько минут жертва крушения все-таки осознала плачевность положения: ее забросило в дебри Амазонии, при падении с нее свалилась обувь, поэтому дальше предстояло двигаться босиком. К тому же она не знала, что произошло с мамой и остальными пассажирами.

«Я пролежала на одном месте, как эмбрион, весь оставшийся день и ночь до следующего утра, – вспоминала Джулиана. – Дождь не прекращался, поэтому я промокла и с головы до ног испачкалась в грязи. В то время я чувствовала не страх, а одиночество, потому что рядом никого не было».

Прислушиваясь больше суток к щебетанию птиц, кваканью лягушек и далеким крикам других животных, девушка внезапно поняла, что делать дальше. Ее мама и папа работали зоологами и переехали из Германии в Перу, чтобы изучать природу. Еще в детстве она много раз бывала в Пангуане – биологической исследовательской станции, которую родители основали в джунглях в 1968 году. Задолго до авиакатастрофы они научили Джулиану всему, что требовалось для выживания.

Девушка несколько часов собиралась с силами, чтобы встать – с первой попытки не получилось, и она снова упала в обморок. Когда подняться наконец удалось, она побродила по округе в поисках матери, но не обнаружила ни ее, ни других людей. Медленно продвигаясь вглубь джунглей, Джулиана наткнулась на небольшой ручей и вспомнила самый главный совет отца: если заблудилась в лесу, найди водоем и двигайся вниз по течению. Маленький водоем впадает в более крупный, а тот обязательно приведет к поселению.

Следующие несколько суток она либо брела вдоль ручья, либо ложилась на воду и позволяла течению нести себя дальше. Такой способ перемещения грозил разными опасностями, но Джулиана достигла такой степени истощения, что почти утратила способность рассуждать рационально. На четвертый день после катастрофы она увидела трех погибших пассажиров, все еще пристегнутых к креслам. Среди изуродованных трупов оказалась и женщина. Испуганная Джулиана осмотрела тело и с облегчением поняла, что это не ее мама.

Рядом с трупами девушка обнаружила пакет с конфетами и жадно набросилась на сладости – в следующие несколько суток они оставались для нее единственным источником пропитания. По пути она пыталась ловить лягушек, но из-за ран и усталости двигалась слишком медленно. Позже Джулиана поняла, что на самом деле ей повезло: плохая реакция уберегла ее от употребления в пищу одного из многочисленных ядовитых земноводных, населяющих Амазонию.

В один день над ней пролетели несколько вертолетов – власти начали спасательную операцию. Джулиана на секунду поверила в скорое спасение, но быстро поняла, что обрадовалась преждевременно: лес оказался настолько плотным, что поисковые бригады не замечали даже обломки самолета, не говоря об отдельных людях. Девушка безуспешно пыталась привлечь их внимание, махала руками, прыгала и кричала. Когда, несмотря на все усилия, звуки лопастей стихли вдали, Джулиана осознала, что снова осталась одна.

Кроме голода и боли от ран, главной проблемой стали насекомые и вредители. В небольшом порезе на предплечье она заметила личинок. Открытие ужаснуло Джулиану – она понимала, что если мгновенно не избавиться от паразитов, то руку придется ампутировать. К счастью для девушки, по пути ей попалась моторная лодка. «Сначала я не поверила, что действительно вижу ее, – призналась Джулиана. – Это было утро 10-го дня, и я совсем ослабла. Часы сломались, и я пыталась ориентироваться по солнцу. Подумала, что сошла с ума и вижу мираж, но когда я наконец дотащилась и прикоснулась к ней, то поняла, что передо мной настоящая лодка».

Хозяев не оказалось рядом, зато Джулиана заметила заросшую сорняками узкую тропинку, ведущую от причала на холм неподалеку от берега. Подъем занял много времени – к тому времени выживальщица передвигалась медленно и с огромным трудом. С вершины холма она увидела убогую лачугу – укрытие от солнца и дождя без стен, но с крышей и полом из пальмовых листьев. Рядом с подобием хижины стояла накрытая брезентом бочка с бензином. Джулиана сделала то же, что ее родители с собакой, когда у той в ране завелись черви: полила порез топливом и вытравила большинство паразитов. Операция получилась настолько болезненной, что девушка чуть не потеряла сознание и решила переночевать под заброшенным навесом.

Кадр из художественного фильма «Чудеса еще случаются» (1974): актриса Сьюзен Пенхэлигон в роли Джулианы Кёпке Фото: Getty Images

На следующее утро она проснулась от голосов, которые, как и лодку, сначала приняла за галлюцинацию. Однако вслед за голосами показались вполне реальные люди. Трое перуанцев, живших в хижине, вернулись с охоты и обнаружили у себя дома истощенное и грязное существо с налитыми кровью глазами. После полутора недель вдали от цивилизации Джулиана настолько утратила человеческий облик, что в первые минуты повергла аборигенов в ужас – те решили, что им явился один из зловещих духов, которые, по преданиям, населяли местные леса.

Несмотря на испуг, мужчины накормили и напоили ее, позволили остаться на еще одну ночь, а затем на доставили на лодке в ближайшую деревню. Оттуда миссионеры отвезли ее в больницу. Врачи обработали раны и даже спасли инфицированную руку, уничтожив оставшихся личинок. Джулиана наконец воссоединилась с отцом и узнала, что все остальные люди на борту самолета – 85 пассажиров и шесть членов экипажа – погибли. Расследование показало, что ее мать тоже пережила падение, но скончалась почти сразу от полученных травм. Главной причиной катастрофы назвали ошибочное решение пилотов прорваться через грозовой фронт.

Постоянные допросы проверяющих комиссий и полицейских отвлекли Джулиану от грустных мыслей. Она рассказывала о произошедшем и журналистам – отец продал права на историю дочери нескольким изданиям, и девушка вдруг превратилась в знаменитость. Со всего мира она получала сочувственные открытки, восхищенные письма и пожелания поскорее поправиться. Тогда у Джулианы никак не получалось абстрагироваться от шумихи и осмыслить произошедшее. Лишь несколько недель спустя Кёпке по-настоящему осознала, что ее мать погибла, а сама она чудом спаслась при самых невероятных обстоятельствах.

Пережитое испытание вызвало у Джулианы панический страх перед самолетами, но не заставило возненавидеть джунгли. Она по-прежнему любила природу и решила стать биологом вслед за отцом и матерью. «Лес поймал меня и спас меня – объясняла Кёпке. – Он не виноват в том, что случилось. Для моих родителей исследовательская станция была священным, изолированным и прекрасным местом, где царили мир и гармония. Я чувствую то же самое». В 1980-м она поступила в Кильский университет в Германии и получила там научную степень, а затем провела полтора года в лагере родителей в Перу, где изучала редкие виды бабочек и работала над докторской диссертацией по летучим мышам. После смерти отца Джулиана приняла руководство над Пангуаной и организовала еще несколько экспедиций.

Джулиана Кёпке Диллер после получения Ордена за заслуги перед ФРГ в 2021 году Фото: Getty Images

В 1998-м с ней связался известный немецкий режиссер Вернер Херцог, который в конце 1971-го готовился в Перу к съемкам фильма «Агирре, гнев божий» и чуть не полетел тем же рейсом, что и Кёпке с матерью. Неразбериха с билетами спасла кинематографиста от почти неминуемой гибели. Спустя 27 лет он предложил единственной выжившей снять документалку о тех событиях. Джулиана, которая к тому моменту вышла замуж и сменила фамилию на Диллер, согласилась повторить маршрут. Вместе с Херцогом они вернулись на место крушения и сняли фильм «Крылья надежды», который вышел в 2000 году.

Поделившись травматичным опытом с широкой публикой, Джулиана наконец примирилась со страшными воспоминаниями. «Работа над фильмом оказала терапевтический эффект, – сказала она. – После катастрофы никто не предложил мне консультаций и психологической помощи, а мне даже не пришло в голову попросить о чем-то подобном». Спустя полвека после трагедии ее продолжает мучать лишь один вопрос: как получилось, что из 92 человек в тот день в конце 1971 года, выжила только она – 17-летняя выпускница в коротком платье и открытых сандалиях.

А вот норвежский исследователь Тур Хейердал шел на рискованные приключения абсолютно сознательно – например, пересек Тихий океан на плоту, сделанному по технологии инков

Судьба другого исследователя Тима Самараса сложилась намного трагичнее – он погиб, изучая самый широкий смерч в истории

Источники: Vice, All That’s Interesting, The New York Times, Business Insider

Приключения «Последний герой» – легенда. Но судьба звезд 1-го сезона РФ незавидна 24/01/2022 В 04:05