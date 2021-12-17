Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который разгуливал по улицам в женской одежде и показывал гениталии школьникам. Инцидент произошел еще 13 декабря у парка Интернационалистов во Фрунзенском районе Северной столицы.

После поимки эксгибициониста выяснилось, что под видом женщины до прохожих домогался 49-летний тренер по айкидо, который работает в одном из местных спортклубов. У мужчины, приехавшего в Россию из Украины, не было регистрации.

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На нарушителя спокойствия возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия», по которой ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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