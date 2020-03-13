Спортивные турниры отменяют из-за коронавируса. Как решают проблему с владельцами билетов

Тинькофф РПЛ: подарки от «Матча» и внезапное изменение правил от ЦСКА

Правительство Москвы 12 марта до 10 апреля запретило массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Московские клубы рассматривали возможность переезда в область (там уже приняли аналогичное ограничение), но в итоге проведут матчи без зрителей. Красивый жест сделал «Матч ТВ», который подарил владельцам абонементов московских команд месячную подписку на тематический «Матч-Премьер», где показывает РПЛ.

«При возникновении подобных или иных ограничений на посещение матчей Тинькофф РПЛ в других регионах России данная инициатива будет осуществлена подобным же образом», – говорится в заявлении канала.

А вот кто неприятно удивил, так это ЦСКА. Сначала представитель армейцев заявил, что купившим билеты на матч с «Уфой» фанатам вернут деньги. Но затем клуб под шумок изменил правила приобретения, пользования и возврата билетов и абонементов на матчи, добавив следующий пункт: «Абонемент не действителен на матчах, в отношении которых органами государственной власти, органами местного самоуправления, юрисдикционными или иными уполномоченными органами РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск зрителей в секторы стадиона, ограничении количества зрителей на стадионе или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе. В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится».

Фанаты ЦСКАGetty Images

В пункт добавили поправку по решениям органов госвласти, местного самоуправления, РПЛ, ФИФА и УЕФА. Так что теперь на матч попадут только владельцы абонементов – остальные могут оставить билеты как напоминание о жадности армейского руководства.

Польша: можно подарить деньги за билет академии клуба

Интересное решение нашли в польской федерации. Сначала она договорилась с местными кабельными спортсетями о бесплатном показе национального чемпионата – правда, через несколько дней турнир прервали до конца марта. С билетами есть две опции: обменять на ваучер, который можно использовать при покупке билетов на будущие матчи (номинал 1 к 1) или же пожертвовать деньги детской академии футбольного клуба – для этого нужно заполнить форму на сайте или написать заявление.

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Ограничения в связи с коронавирусом по Москве вступили в силу в самом конце первого раунда Кубка Гагарина, так что под карантин попал лишь шестой матч серии московского дерби «Спартак» – ЦСКА. Уже купившим билеты на матч вернули деньги, а лига устроила показ игры не только на тематических телеканалах, но и на официальном канале в Youtube.

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Под ограничение попало ледовое шоу «Россия, вперед!», которое было запланировано на 29 марта в «Мегаспорте». Огранизаторы ивента красиво вышли из форс-мажорной ситуации – на московской арене в итоге пройдет два шоу. Первое выступление состоится в 13 часов; второе, как и было запланировано ранее – в 17. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун, чтобы количество зрителей не превышало допустимую норму. Зрители, которые купили билеты на верхний ярус, попадут на дневное шоу в 13 часов.

А что у заокеанских лиг?

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил: «Если кто-то уже купил билет на матч, который перенесен, то этот билет останется действительным в случае, если игра все же состоится в другую дату. Если встреча не состоится или пройдет при пустых трибунах, то клубы или вернут деньги, или же предоставят билет на какой-то другой матч в будущем».

MLS и НХЛ информацию по билетам не дали. Известно следующее: отдельные хоккейные клубы, например, «Нью-Джерси» и «Айлендерс», пообещали владельцам билетов, что на новые даты проходки тоже будут действительны. В MLB сезон еще не стартовал, но «Нью-Йорк Метс» объявил, что полностью вернет билеты за шесть последних предсезонных матчей, которые отменены из-за коронавируса.

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