Всех утомили новости о коронавирусе, но страшнее народного раздражения состояние мировой экономики. Культуру, науку и индустрию развлечений поставили на паузу практически повсюду, от последствий COVID-19 страдают натурально везде – от США до Ирана, от Южной Кореи до Малайзии.

Но внезапно о прогрессе в борьбе с инфекцией объявили на ее родине. В Китае 19 марта не зафиксировали ни одного нового положительного теста на COVID-19 – впервые за три месяца с начала вспышки. Это большое достижение – в Поднебесной от вируса скончались примерно 3200 человек, треть от всех заразившихся по всей планете, а теперь новых случаев у местных жителей нет совсем.

Баскетболистов забанят за отказ возвращаться в Китай, сезон вернется 15 апреля

Яо Мин, Китайская баскетбольная ассоциацияGetty Images

Ведь именно этого – опасности распространения болезни – и боятся руководители мирового спорта. В Китае пошли дальше и опередили международную тенденцию. Например, за неделю до кажущейся локализации вируса местная Баскетбольная ассоциация разослала американским легионерам письма о возобновлении сезона. У инсайдеров ESPN даже обнаружился текст послания с предполагаемой датой прибытия – 2 апреля.

Сам чемпионат возобновится 15-го числа – видимо, чтобы иностранцы провели необходимые две недели на карантине. Расписание сократится до четырех матчей в неделю, игры пройдут без зрителей при пустых трибунах, к возобновлению сезона допустили только две локации – Циндао и Дунгуань.

Условия лиги, чьим президентом остается великий Яо Мин, получились максимально жесткими. Все баскетболисты, которые откажутся от возвращения, получат трехлетний бан от КБА; отзыв лицензий на тот же срок грозит агентам, не обеспечившим прилет клиентов.

Федерация футбола следит за тренировками на карантине и не разрешает игрокам жиреть

Халк, «Шанхай СИПГ»Getty Images

Футбольная ассоциация Китая тоже жестко следит за вынужденным отпуском всех команд. Перед отправкой каждого игрока и тренера за границу CFA разослала в клубы подробные инструкции по тренировкам. Согласно им, основа обязана готовиться по 16 часов в неделю, в упражнения нужно включать приседания, скручивания и вертикальные прыжки, а масса жира футболистов не должна превышать 11%.

«Нам следует с одной стороны добиться предотвращения эпидемии, с другой – сконцентрироваться на тренировках и подготовке к битве. Обе стороны должны быть сильными, обе войны должны быть выиграны. Ответственными за исполнение инструкций назначены главные тренеры мужской и женской сборных, а также профессиональных клубов», – говорится в заявлении CFA. Чиновники обещают, что будут проверять игроков и подготовительный процесс в случайном порядке.

Футболисты уверены, что в Европе опаснее, чем в Китае

Самая поразительная новость пришла 12 марта из Испании. Футбольный «Ухань» – клуб из города-матки коронавируса – объявил, что возвращается на родину. 1,5 месяца они тренировались в испанском Кадисе и теперь отправились обратно. Парадокс, но в Китае более безопасно, чем в благополучной Европе. «Проблема теперь здесь, там ее практически ликвидировали», – кивнул тренер «Уханя» Хосе Гонсалес.

У «Уханя» даже есть новички. Первой мыслью полузащитника Эдди Гнаоре, когда он услышал об оффере, было «Ни за что», но теперь он уже вернулся вместе со всеми в Азию. Португалец Даниэл Каррису, проведший в «Севилье» семь лет, согласился на предложение китайцев только после пары суток в гугле. «Проблема коронавируса парализовала весь мир, но в Китае дела обстоят намного лучше. Пока в Европе ежедневно растет число новых заболевших, здесь все меньше и меньше инфицированных, совсем мало новых случаев», – уверял Каррису.

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Дезинфекция на стадионе во вьетнамском Ханое от COVID-19, коронавирусGetty Images

Местную Высшую лигу могут возобновить уже через один-два месяца. Тренер «Уханя» Гонсалес, например, назвал начало мая реальными сроками. «Нам придется пройти карантин по возвращении домой, но чем быстрее снова окажемся в стране, тем лучше», – горячо сказал испанец.

Daily Mail со ссылкой на Wild East News определил более близкие сроки – 18 апреля. Пока на это указывает лишь прилет домой «Уханя», остальные команды тренируются за границей – в частности, чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд» с коучем Фабио Каннаваро провел пару недель в Дубае. Официального подтверждения пока нет. Сайт CFA не обновляли с 11 марта, последняя новость – об итогах журналистской премии, никакой другой активности пресс-офицеры ассоциации не оставили.

Такие спешные признаки новой жизни вполне могут оказаться тактикой китайского правительства. Известно, что власти местной Компартии первоначально скрывали вспышку COVID-19 и даже наказывали врачей, которые били тревогу. После признания неверной тактики в КНР установили жесткий карантин и сильно ограничили внутренние передвижения граждан по стране.

«Совершенно очевидно, что действия Китая почти завершили первую волну инфекций, – заявил глава отдела эпидемиологии школы при Гонконгском университете Бен Коулинг. – Вопрос лишь в том, что произойдет, когда настанет вторая волна. Меры китайских властей в долгосрочной перспективе не выглядят такими устойчивыми».

Уже ясно, что на ближайшие пару месяцев мировой спорт не выйдет из комы. И также понятно, что его разморозка начнется там же, где и началась, – в Китае и Ухане.

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