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Как Олег Шатов переходит в «Краснодар». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Не наша Олимпиада
Комиссия МОК не признала вердикт CAS и не допустила 15 российских участников Игр в Сочи до Олимпиады в Пхёнчхане. А затем в Корее офицеры ВАДА вызвали на взятие допинг-проб 14 хоккеисток нашей сборной, что помешало проведению тренировки.
Очень северная Корея
Репортаж спецкоров «СЭ» из Пхёнчхана с жутковатыми подробностями жизни в олимпийской столице.
Будет ли новый лимит на легионеров по странной схеме 6+2?
«СЭ» узнал нюансы новых предложений по ограничениям на иностранных футболистов в РФПЛ.
В Белграде ждут болельщиков ЦСКА и «Спартака»
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА на белградской арене «Маракана» пройдет 13 февраля со зрителями – такое решение принял апелляционный комитет УЕФА, смягчивший наказание сербскому клубу.
Интервью Ивелина Попова
Полузащитник «Спартака» рассказал об отношениях с главным тренером и уровне сплоченности красно-белых.