Как Олег Шатов переходит в «Краснодар». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Не наша Олимпиада

Комиссия МОК не признала вердикт CAS и не допустила 15 российских участников Игр в Сочи до Олимпиады в Пхёнчхане. А затем в Корее офицеры ВАДА вызвали на взятие допинг-проб 14 хоккеисток нашей сборной, что помешало проведению тренировки.

Очень северная Корея

Репортаж спецкоров «СЭ» из Пхёнчхана с жутковатыми подробностями жизни в олимпийской столице.

Будет ли новый лимит на легионеров по странной схеме 6+2?

«СЭ» узнал нюансы новых предложений по ограничениям на иностранных футболистов в РФПЛ.

В Белграде ждут болельщиков ЦСКА и «Спартака»

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА на белградской арене «Маракана» пройдет 13 февраля со зрителями – такое решение принял апелляционный комитет УЕФА, смягчивший наказание сербскому клубу.

Интервью Ивелина Попова

Полузащитник «Спартака» рассказал об отношениях с главным тренером и уровне сплоченности красно-белых.

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