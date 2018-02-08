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Вердикт CAS и интервью с Никитой Кучеровым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Вердикт CAS и интервью с Кучеровым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

14 ч. назад

Все главные новости четверга в свежем выпуске лучшей газеты галактики.

Вердикт CAS

Грядущее решение арбитражного суда о допуске 47 спортсменов и тренеров из России на Игры и комментарии главы МОК Томаса Баха.

«Краснодар» против «Реала»

Кубанский клуб почти выбил мадридцев из Юношеской лиги УЕФА, если бы не серия пенальти.

Интервью с Эмануэлем Мамманой

Защитник «Зенита» – о главных нападающих чемпионата России, отклоненном предложении «Атлетико» и отборе мяча у Месси.

Интервью с Никитой Кучеровым

Лучший бомбардир НХЛ-2017/18 – о детстве, отъезде в 19 лет за океан и пути из юниорской лиги Канады к статусу одного из сильнейших хоккеистов мира.

Российская дрим-тим

Все о женской сборной России по фигурному катанию и причинах ее расцвета.

«СЭ»

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