Спорт-Экспресс

Открытие Олимпиады и допинг в футболе. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Открытие Олимпиады и допинг в футболе. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

6 ч. назад

Все главные новости пятницы в свежем выпуске лучшей газеты галактики.

Дебют Шатова в «Краснодаре»

Как полузащитник сборной России стартовал за новый клуб.

Интервью с президентом «Локомотива» Николаем Наумовым

Рассказ о том, что в московский клуб мог приехать Неймар.

Интервью с Тимом Визе

Бывший вратарь «Вердера», который ушел в рестлинг, рассказал много интересного из новой профессии.

Допинг в российском футболе

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие допинговые дела расследует ФИФА в отношении российских игроков.

Огонь на пальцах и единая Корея

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