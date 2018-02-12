Eurosport
Первые успехи атлетов из России на Играх-2018 и интервью с Эспозито. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
Главные темы воскресенья – в обзоре свежего номера газеты.
Бердыев. Новая перестройка
Все о трансферах «Рубина».
Погребняк: «Динамо» устроило кампанию по моей дискредитации»
Экс-нападающий сборной России выступил с острой критикой гендиректора московского «Динамо» Евгения Муравьева.
Фил Эспозито: «Олимпиады – не для НХЛ»
Большое интервью легендарного канадского хоккеиста – о суперсерии-1972, Кучерове и Василевском, Играх в Пхёнчхане и зяте из России.
Слишком острый болгарский перчик
Почему Попов уходит из «Спартака».
Звезда «Авангарда» перейдет в СКА?
Последние трансферные новости КХЛ – в обзоре корреспондентов «СЭ».
Россия – бронзовый призер Евро
В матче за третье место с Казахстаном сборная России по футзалу вновь забила только один гол, но его хватило.
Александр Радулов: «Если позовут в сборную, рассмотрю предложение»
Российский нападающий «Далласа» – о сезоне в «Старс», гонке бомбардиров в НХЛ и возвращении в национальную команду.
Не забывайте уроки Лейк-Плэсида
В последнем спарринге перед олимпийским турниром команда Олега Знарка познакомилась с корейцами и почувствовала свою игру.