Первые успехи атлетов из России на Играх-2018 и интервью с Эспозито. Анонс нового «Спорт-Экспресса»

Бердыев. Новая перестройка

Все о трансферах «Рубина».

Погребняк: «Динамо» устроило кампанию по моей дискредитации»

Экс-нападающий сборной России выступил с острой критикой гендиректора московского «Динамо» Евгения Муравьева.

Фил Эспозито: «Олимпиады – не для НХЛ»

Большое интервью легендарного канадского хоккеиста – о суперсерии-1972, Кучерове и Василевском, Играх в Пхёнчхане и зяте из России.

Слишком острый болгарский перчик

Почему Попов уходит из «Спартака».

Звезда «Авангарда» перейдет в СКА?

Последние трансферные новости КХЛ – в обзоре корреспондентов «СЭ».

Россия – бронзовый призер Евро

В матче за третье место с Казахстаном сборная России по футзалу вновь забила только один гол, но его хватило.

Александр Радулов: «Если позовут в сборную, рассмотрю предложение»

Российский нападающий «Далласа» – о сезоне в «Старс», гонке бомбардиров в НХЛ и возвращении в национальную команду.

Не забывайте уроки Лейк-Плэсида

В последнем спарринге перед олимпийским турниром команда Олега Знарка познакомилась с корейцами и почувствовала свою игру.

Полный выпуск на сайте «СЭ»

Фейсбук очень спортивен и приятен