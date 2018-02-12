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14 безупречных фото, от которых у тебя задымится тело

14 безупречных фото, от которых у тебя задымится тело
Eurosport

1 час назад

Новая порция классных снимков от потрясных спортсменок.

Серфингистка Алана Бланшар под водой

Прыгунья в длину Дарья Клишина кокетничает

Футболистка Лике Мартенс улыбается с обложки

Керлингистка Анна Сидорова наслаждается отдыхом

Серфингистка Элли-Жан Коффи и приличный вырез

Теннисистка Доминика Цибулкова и властный взгляд

Волейболистка Жаклин Карвальо и немного леопарда

Серфингистка Татьяна Уэстон-Уэбб нашла удачный кадр

Теннисистка Моника Килнарова с приятной подружкой

Боец Анастасия Янькова и очки Терминатора

Серфингистка Элли-Дэйз Коффи с полосочкой от загара

Теннисистка Цветана Пиронкова в зеленых кустах

Серфингистка Лаура Эневер на красном пляже

Легкоатлетка Марина Бех просто очень хорошенькая

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