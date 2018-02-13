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Серебро фигуристов и возвращение еврокубков. Анонс нового «Спорт-Экспресса»

Серебро фигуристов и возвращение еврокубков. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
Eurosport

25 мин. назад

Главные темы вторника – в обзоре свежего номера газеты.

Вторая медаль России

Российские фигуристы взяли серебро в командном турнире, Алина Загитова установила личный рекорд.

Еврокубки возвращаются

Мощнейшие матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Четыре клуба из России в теме.

Харри Кейн против туринского бетона

В главном матче вторника сойдутся «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Интервью с Матиасом Краневиттером

Полузащитник «Зенита» хочет сыграть в финале Лиги Европы со «Спартаком» и победить.

Григорий Родченков на американском ТВ

Главные цитаты экс‑главы Московской антидопинговой лаборатории и хронология убийства российского спорта.

Интервью с Никитой Трегубовым

Адрес, куда идти скелетонистам из США и Великобритании.

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