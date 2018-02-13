Eurosport
Серебро фигуристов и возвращение еврокубков. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
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Главные темы вторника – в обзоре свежего номера газеты.
Вторая медаль России
Российские фигуристы взяли серебро в командном турнире, Алина Загитова установила личный рекорд.
Еврокубки возвращаются
Мощнейшие матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Четыре клуба из России в теме.
Харри Кейн против туринского бетона
В главном матче вторника сойдутся «Тоттенхэм» и «Ювентус».
Интервью с Матиасом Краневиттером
Полузащитник «Зенита» хочет сыграть в финале Лиги Европы со «Спартаком» и победить.
Григорий Родченков на американском ТВ
Главные цитаты экс‑главы Московской антидопинговой лаборатории и хронология убийства российского спорта.
Интервью с Никитой Трегубовым
Адрес, куда идти скелетонистам из США и Великобритании.
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