Жим лежа. Может ли секс заменить спортзал

Усталость, боль в мышцах и хорошее настроение – свойства, которые объединяют хорошую тренировку и отличный секс. Если эффект тот же, то зачем платить за абонемент в комнату с гантелями и тренажерами? Может, лучше потратить деньги на подругу? Если бы все было так просто, 99% людей превратили бы в аполлонов и афродит.

Во время секса мы забиваем все группы мышц – руки, плечи, спину, ноги, пресс. Многие позы по технике и поступательным движениям напоминают фитнес: решил прокачать бицепс – взял партнершу на руки. После тренировки сила и выносливость мышц снижаются на время. После секса – то же самое. Секс перекликается с качалкой и на гормональном уровне.

В постели и на тренажере организм расходует тестостерон. После секса этот гормон так же падает: все из-за пролактина – фермента, который уравновешивает допамин или гормон хорошего настроения. За компанию пролактин снижает и тестостерон. Именно поэтому профессиональным спортсменам часто запрещают заниматься любовью перед соревнованиями.

«Секс перед спортом стимулирует только женщин. В большом количестве вырабатываются женские гормоны. В единоборствах женщины иногда выходят на бой через 5-10 минут после интимной связи, и результаты повышаются. У мужчин все наоборот: необходимо воздержание от секса за два-три дня до матча», – говорит врач-кардиолог Виктория Гамеева, с которой согласился бы Мухаммед Али. Легендарный боксер иногда неделями воздерживался от близости перед боями.

Но на этом сходства секса и тренажерного зала заканчиваются. Мышцы не получится накачать с помощью любимого человека: в тренажерных залах атлеты работают с весами, часто превосходящими их собственный вес, а для работы над определенными группами мышц наоборот требуется меньший вес. Интенсивность и продолжительность секса (в среднем от 10 до 30 минут) не может сравниться с нагрузкой в спортзале, когда количество подходов и повторений выверены, а отдых между ними вычисляется по секундомеру.

Секс все же дает нагрузку на организм, поэтому родилось мнение, что он помогает похудеть. В интернете распространен миф, что жесткий секс может сжечь до 300 калорий или заменить 10-километровую пробежку. Но это бред: исследование The New England Journal of Medicine показало, что в среднем организм тратит чуть больше 20 калорий за шесть минут интенсива с партнером. Примерно столько же организм расходует на работу за компьютером, управление автомобилем или принятие душа.

Польза секса с точки зрения физической активности не в силовых нагрузках или сжигании жира. Регулярный секс повышает артериальное давление, активизирует нагрузку на сердце, легкие и другие органы. Запускает множество метаболических и обменных процессов организма, улучшает иммунитет. Точно так же, как и при регулярных тренировках в фитнес-зале.

Ближайшим аналогом секса может служить утренняя зарядка. В 7-8 часов утра тестостерон у мужчин повышен. Мышцы приходят в тонус, но не переутомляются. Включается метаболизм, и в течение дня за завтраком, обедом и ужином организм сожжет немного больше калорий.

Миф о том, что секс заменяет спорт, поддерживают только лентяи – скорее всего, они и в постели не слишком активны. Секс и тренажерный зал дополняют, а не заменяют друг друга: обмен веществ ускоряется, мышцы укрепляются, растет либидо и удовлетворенность жизнью.

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Пусть делают это сами с собой». Почему футболистам запрещают секс перед важными матчами

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе