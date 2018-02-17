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Русские клубы – в еврокубках, русские атлеты – в Корее. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Почему не играл Селихов
Выводы о ситуации в «Спартаке» на фоне болезненного домашнего поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика».
Илья Геркус: «Интер» хотел Фернандеша, но он предпочел «Локо»
Президент «железнодорожников» поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором москвичи одержали суперволевую победу, уступая 0:2.
Знарок: «Шипачев может сыграть с США»
Главный тренер сборной России подвел итоги победного матча против Словении (8:2).
Кто плел интриги вместо подготовки к Играм
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко – о скандале в национальной команде, который разразился в Пхёнчхане, и о слежке со стороны американцев.
Серебряная мозоль Трегубова
Что бы это ни значило, там есть фото мозольки и вообще все очень интересно.
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