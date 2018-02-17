Getty Images

Русские клубы – в еврокубках, русские атлеты – в Корее. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Русские клубы – в еврокубках, русские атлеты – в Корее. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Почему не играл Селихов

Выводы о ситуации в «Спартаке» на фоне болезненного домашнего поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика».

Илья Геркус: «Интер» хотел Фернандеша, но он предпочел «Локо»

Президент «железнодорожников» поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором москвичи одержали суперволевую победу, уступая 0:2.

Знарок: «Шипачев может сыграть с США»

Главный тренер сборной России подвел итоги победного матча против Словении (8:2).

Кто плел интриги вместо подготовки к Играм

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко – о скандале в национальной команде, который разразился в Пхёнчхане, и о слежке со стороны американцев.

Серебряная мозоль Трегубова

Что бы это ни значило, там есть фото мозольки и вообще все очень интересно.

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали седьмого дня Олимпиады-2018

00:57
Популярные видео
Вратарь был бессилен, когда Малкин забрасывал шайбу. Он ну никак не мог спасти
2 076 просмотров14 ч
Кипер «Айлендерс» сделал рекордные 50 сейвов и оформил сухарь в нью-йоркском дерби
 525 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться