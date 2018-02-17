Русские клубы – в еврокубках, русские атлеты – в Корее. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Почему не играл Селихов

Выводы о ситуации в «Спартаке» на фоне болезненного домашнего поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика».

Илья Геркус: «Интер» хотел Фернандеша, но он предпочел «Локо»

Президент «железнодорожников» поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором москвичи одержали суперволевую победу, уступая 0:2.

Знарок: «Шипачев может сыграть с США»

Главный тренер сборной России подвел итоги победного матча против Словении (8:2).

Кто плел интриги вместо подготовки к Играм

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко – о скандале в национальной команде, который разразился в Пхёнчхане, и о слежке со стороны американцев.

Серебряная мозоль Трегубова

Что бы это ни значило, там есть фото мозольки и вообще все очень интересно.

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