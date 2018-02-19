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Допинг Крушельницкого и медали лыжных эстафет. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Допинг Александра Крушельницкого
Олимпиада-2018 омрачена мельдонием, обнаруженным в пробе А бронзового призера в миксте.
Куинси Промес в еврокубках
«СЭ» изучил действия голландца в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выводы неутешительны.
Будущее «Краснодара»
Чем продажа «Магнита» Сергеем Галицким обернется для краснодарского клуба.
Сборная Англии
«СЭ» завершает рассказ о группе G ЧМ-2018 родоначальниками футбола.
Скандал Татьяны Акимовой
Биатлонистка провалила масс-старт, после чего сделала ряд ядерных заявлений.
Лыжные эстафеты
Впервые с 1988 года награды взяли и женская, и мужская четверки России.
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