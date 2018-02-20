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Месси против Азара, Загитова против допинг-офицеров. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Срыв тренировки Алины Загитовой
Пока Александр Крушельницкий ждал результатов пробы «Б», допинг-офицеры сорвали тренировку одного из фаворитов женского фигурного катания.
Эден Азар против Лионеля Месси
Все об одном из главных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.
Интервью с Александром Медведевым
Первый президент КХЛ поделился впечатлениями от игры сборной России по хоккею в Пхёнчхане.
Дело Александра Крушельницкого
Возможна ли диверсия, и что думает МОК.
Интервью с Дмитрием Васильевым
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону подвел итоги неудачного выступления россиян в личных гонках.
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