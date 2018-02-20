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Месси против Азара, Загитова против допинг-офицеров. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Месси против Азара, Загитова против допинг-офицеров. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

26 мин. назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Срыв тренировки Алины Загитовой

Пока Александр Крушельницкий ждал результатов пробы «Б», допинг-офицеры сорвали тренировку одного из фаворитов женского фигурного катания.

Эден Азар против Лионеля Месси

Все об одном из главных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интервью с Александром Медведевым

Первый президент КХЛ поделился впечатлениями от игры сборной России по хоккею в Пхёнчхане.

Дело Александра Крушельницкого

Возможна ли диверсия, и что думает МОК.

Интервью с Дмитрием Васильевым

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону подвел итоги неудачного выступления россиян в личных гонках.

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