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Россия лишится права проводить международные турниры. Но только с 2021 года

Россия лишится права проводить международные турниры. Но только с 2021 года
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Олимпиада уже закончилась, но допинговая тема никуда не пропала.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) внесло изменения в «Международный стандарт соответствия кодексу ВАДА для подписавших сторон», сообщает «Газета.ру».

Согласно новым правилам, заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

  • Со стороны России Конвенцию подписало российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На данный момент оно находится под санкциями – соответственно, Россия не сможет получать право на проведение любых международных соревнований.
  • Кроме того, в ВАДА отметили, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года. Это означает, что полного запрета проведения спортивных соревнований в России не будет еще минимум три года.

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