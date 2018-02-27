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Колосков о запрете ВАДА: «Все это похоже на какие-то страшилки. Они не имеют под собой почвы»

Колосков о запрете ВАДА: «Все это похоже на какие-то страшилки. Они не имеют под собой почвы»
Eurosport

1 час назад

Можно не паниковать.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал рекомендацию ВАДА не принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий от стран, имеющих проблемы с допингом.

«Организация соревнований не входит в компетенцию ВАДА. Так что все это похоже на какие-то страшилки, которые не имеют под собой прочной почвы. Международные соревнования проводят международные федерации по видам спорта – и только лишь они. Поэтому про этот запрет нужно просто послушать, а затем забыть про него», – цитирует Колоскова «Газета.ру».

  • На данный момент российское антидопинговое агентство (РУСАДА) находится под санкциями.
  • Поправка к кодексу ВАДА вступит в силу не ранее 2021 года.

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