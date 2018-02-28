Интервью Федуна, травма Неймара, дело Крушельницкого. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Леонид Федун: «Никому бы не посоветовал играть в футбол при минус 18»

Комментарий босса «Спартака» по поводу матчей Кубка России, которые были сыграны при низкой минусовой температуре.

Дмитрий Аленичев: «Я просто говорю правду. Иногда она горькая»

Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером «Спартака» – о Дзюбе, Джикии, «Енисее» и другом.

Неймар, возможно, пропустит матчи с «Реалом» и Россией

Все главные подробности о травме самого дорого игрока планеты.

Делом Крушельницкого заинтересовалась прокуратура

Разбор самого громкого допингового скандала прошедших Олимпийских игр.

Русская жертва ради Кубка

Читайте номер целиком на сайте «СЭ»