Eurosport
Интервью Федуна, травма Неймара, дело Крушельницкого. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Леонид Федун: «Никому бы не посоветовал играть в футбол при минус 18»
Комментарий босса «Спартака» по поводу матчей Кубка России, которые были сыграны при низкой минусовой температуре.
Дмитрий Аленичев: «Я просто говорю правду. Иногда она горькая»
Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером «Спартака» – о Дзюбе, Джикии, «Енисее» и другом.
Неймар, возможно, пропустит матчи с «Реалом» и Россией
Все главные подробности о травме самого дорого игрока планеты.
Делом Крушельницкого заинтересовалась прокуратура
Разбор самого громкого допингового скандала прошедших Олимпийских игр.
Русская жертва ради Кубка
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