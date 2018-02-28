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7 видосов, доказывающих, что золотистый ретривер следит за спортом внимательнее людей

7 видосов, доказывающих, что золотистый ретривер следит за спортом внимательнее людей
Артем Буторин

30 мин. назад

Но не может делать ставки – у него лапки.

Это семейство золотистых ретриверов из Кореи. Они очень любят спорт и активно следят за НБА. Животное очень умное и не смотрит РФПЛ.

Пес и прыжки с парашютом

Пес и баскет

Пес и футболян

Пес и опять баскет

Ну, любит он баскетбол

Опять НБА, ага

Пес и сноуборд

  • Кстати, такие же собаки у Алексиса Санчеса.

А тут больше спортивных дам:

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