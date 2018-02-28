Eurosport
7 видосов, доказывающих, что золотистый ретривер следит за спортом внимательнее людей
Но не может делать ставки – у него лапки.
Это семейство золотистых ретриверов из Кореи. Они очень любят спорт и активно следят за НБА. Животное очень умное и не смотрит РФПЛ.
Пес и прыжки с парашютом
Пес и баскет
Пес и футболян
Пес и опять баскет
Ну, любит он баскетбол
Опять НБА, ага
Пес и сноуборд
- Кстати, такие же собаки у Алексиса Санчеса.
А тут больше спортивных дам:
13 огненных фото, после которых ты возьмешь больничный из-за подскочившей температуры
12 фото дам, глядя на которые ты захочешь быть рядом с ними днем и ночью
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте