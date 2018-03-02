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Медведева и Загитова едут на ЧМ, хоккеисты-чемпионы – в НХЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Медведева и Загитова едут на ЧМ, хоккеисты-чемпионы – в НХЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

3 мин. назад

Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Ильей Геркусом

Президент «Локомотива» – о предстоящем дерби со «Спартаком» и итогах зимнего трансферного окна.

Сборная Германии

«СЭ» представляет команды группы F ЧМ-2018. На очереди чемпионы мира.

ЦСКА против «Спартака» в Кубке Гагарина

Развязка регулярного чемпионата КХЛ.

Чемпионы Олимпиады и НХЛ

10 триумфаторов Пхёнчхана, включая Ковальчука, Капризова и депортированного Войнова, могут летом оказаться в Северной Америке.

Новая дуэль Медведевой и Загитовой

Чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Милане.

Интервью с Сергеем Ридзиком

Бронзовый призер Олимпиады по фристайлу: «Из футболистов сделали звезд, а они ни хрена не добились».

«СЭ»

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