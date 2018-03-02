Eurosport
Медведева и Загитова едут на ЧМ, хоккеисты-чемпионы – в НХЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Ильей Геркусом
Президент «Локомотива» – о предстоящем дерби со «Спартаком» и итогах зимнего трансферного окна.
Сборная Германии
«СЭ» представляет команды группы F ЧМ-2018. На очереди чемпионы мира.
ЦСКА против «Спартака» в Кубке Гагарина
Развязка регулярного чемпионата КХЛ.
Чемпионы Олимпиады и НХЛ
10 триумфаторов Пхёнчхана, включая Ковальчука, Капризова и депортированного Войнова, могут летом оказаться в Северной Америке.
Новая дуэль Медведевой и Загитовой
Чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Милане.
Интервью с Сергеем Ридзиком
Бронзовый призер Олимпиады по фристайлу: «Из футболистов сделали звезд, а они ни хрена не добились».
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