Eurosport
Интервью с Ари и превью к бою Ковалева. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Ари
Форвард «Локомотива» – о будущей встрече со «Спартаком» и финишном отрезке чемпионата.
Главные битвы дерби
Денисов против Глушакова, Гилерме против Селихова.
Интервью с Данилом Лысенко
Прыгун в высоту рассказал о себе много интересного.
СКА сильнее сборной России
Колонка перед стартом плей-офф КХЛ.
Ковалев снова на охоте
Превью к бою против Игоря Михалкина.
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