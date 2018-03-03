Шипулин, Медведева и Загитова пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина

В «Лужниках» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

В митинге приняли участие некотроые призеры Игр-2018 в Пхёнчхане: биатлонист Антон Шипулин, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, сборная России по хоккею.

Под конец митинга Владимир Путин вместе со спортсменами спел гимн России.

«Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!» – приводит слова Путина.ТАСС.

После исполнения гимна Путин обратился к участникам митинга с пожеланием: «Храни вас Господь».

Атлеты из России выиграли 2 золотые медали в Пхёнчхане.

Подпишись на нас в телграме, что ли