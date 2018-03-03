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Шипулин, Медведева и Загитова пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Олимпийцы выбрали занятие на выходные по душе.
В «Лужниках» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.
В митинге приняли участие некотроые призеры Игр-2018 в Пхёнчхане: биатлонист Антон Шипулин, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, сборная России по хоккею.
Под конец митинга Владимир Путин вместе со спортсменами спел гимн России.
«Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!» – приводит слова Путина.ТАСС.
- После исполнения гимна Путин обратился к участникам митинга с пожеланием: «Храни вас Господь».
- Атлеты из России выиграли 2 золотые медали в Пхёнчхане.
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