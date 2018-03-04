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13 сладких фото, от которых у тебя подскочит давление

13 сладких фото, от которых у тебя подскочит давление
Евгений Коростелев

Вчера в 12:44Обновлено 21 мин. назад

Бойся, эти дамы слишком хороши.

Серфингистка Коко Хо грациозно вышла из воды

Теннисистка Ализе Лим катается на лодочке

Фигуристка Елизавета Туктамышева в черно-белом

Волейболистка Жаклин Карвальо возле деревца

Прыгунья в воду Ингрид Оливейра отдыхает на ступеньках

Теннисистка Яна Фетт и мощный прибой

Серфингстка Руби-Ли Коффи нежится на солнце

Метательница копья Варя Назарова с длиннющими ногтями

Серфингистка Анастасия Эшли продавила песок

Теннисистка Мария Шарапова и приятные воспоминания

Сноубордистка Хлои Ким мило улыбается

Серфингистка Лаура Крейн пробивается по скалам

Боец Анастасия Янькова и яркая внешность

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