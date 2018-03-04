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13 сладких фото, от которых у тебя подскочит давление
Бойся, эти дамы слишком хороши.
Серфингистка Коко Хо грациозно вышла из воды
Теннисистка Ализе Лим катается на лодочке
Фигуристка Елизавета Туктамышева в черно-белом
Волейболистка Жаклин Карвальо возле деревца
Прыгунья в воду Ингрид Оливейра отдыхает на ступеньках
Теннисистка Яна Фетт и мощный прибой
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Метательница копья Варя Назарова с длиннющими ногтями
Серфингистка Анастасия Эшли продавила песок
Теннисистка Мария Шарапова и приятные воспоминания
Сноубордистка Хлои Ким мило улыбается
Серфингистка Лаура Крейн пробивается по скалам
Боец Анастасия Янькова и яркая внешность
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