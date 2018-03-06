36 спортсменов, выступавших в Пхёнчхане, получили терапевтические исключения

36 спортсменов, участвующих в Олимпийских Играх-2018 получили терапевтические исключения, сообщает официальный сайт МОК.

В преддверии Игр Комитет по терапевтическому использованию рассмотрел и официально подтвердил 24 случаев, предоставленных национальными антидопинговыми организациями. Еще 12 исключений было выдано уже во время Игр. Фамилии спортсменов не уточняются.

Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля 2018 года.

На Олимпиаде было разыграно 102 комплекта наград.

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