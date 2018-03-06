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36 спортсменов, выступавших в Пхёнчхане, получили терапевтические исключения
Даже после бана России чистыми прошедшие Игры никто не назовет.
36 спортсменов, участвующих в Олимпийских Играх-2018 получили терапевтические исключения, сообщает официальный сайт МОК.
В преддверии Игр Комитет по терапевтическому использованию рассмотрел и официально подтвердил 24 случаев, предоставленных национальными антидопинговыми организациями. Еще 12 исключений было выдано уже во время Игр. Фамилии спортсменов не уточняются.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля 2018 года.
- На Олимпиаде было разыграно 102 комплекта наград.
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