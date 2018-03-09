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Puma выпустит кроссовки с персонажами «Ну, погоди!» и советского «Винни-Пуха»
Назад в детство.
Немецкий производитель спортивной атрибутики Puma шикарно отметит 50-летие кроссовок Suede.
В честь юбилея компания совместно со студией «Союзмультфильм» выпустит две модели кроссовок с героями «Ну, погоди!» (синие) и «Винни-Пух» (черные).
На пятках кроссовок «Винни-Пуха» нанесены легендарные фразы «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».
- Новые кроссовки увидят свет 19 апреля.
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(фото: Puma)
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