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Puma выпустит кроссовки с персонажами «Ну, погоди!» и советского «Винни-Пуха»

Puma выпустит кроссовки с персонажами «Ну, погоди!» и советского «Винни-Пуха»
Eurosport

3 мин. назад

Назад в детство.

Немецкий производитель спортивной атрибутики Puma шикарно отметит 50-летие кроссовок Suede.

В честь юбилея компания совместно со студией «Союзмультфильм» выпустит две модели кроссовок с героями «Ну, погоди!» (синие) и «Винни-Пух» (черные).

На пятках кроссовок «Винни-Пуха» нанесены легендарные фразы «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».

  • Новые кроссовки увидят свет 19 апреля.

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(фото: Puma)

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