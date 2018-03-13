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Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России

Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Eurosport

1 час назад

Украинские политики против спорта.

Первый вице-президент НОК Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать не только этап Кубка мира по биатлону, но и все соревнования, проходящие в России.

«Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится», – цитирует Брынзака «Спорт-Экспресс».

  • Ранее Владимир Брынзак заявил, что не желает бойкотировать российский этап КМ по биатлону, но решение примет министерство спорта Украины.
  • Заключительный этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени состоится с 22 по 25 марта.

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