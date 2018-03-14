«Единственное желание – дожить до конца года». 3 спортсмена, которые столкнулись с БАС, как Хокинг

14 марта скончался знаменитый британский ученый Стивен Хокинг. Помимо научных достижений он был известен тем, что страдал от Бокового амиотрофического склероза – самого загадочного заболевания неврологии. У него много названий: это болезнь моторных нейронов, мотонейронная болезнь или болезнь Шарко, названная так в честь великого невролога Жан-Мартена Шарко, который описал ее в середине позапрошлого века.

В США болезнь известна под именем Лу Герига – легендарного американского бейсболиста довоенного времени. В 35 лет врачи поставили ему диагноз. Через полгода он ушел из спорта, еще через два – из жизни. Эта история вдохновила не одно поколение американцев, о спортсмене снимали фильмы, но по-настоящему о БАС заговорили лишь во второй половине прошлого столетия, когда им как раз заболел Стивен Хокинг: он популяризировал недомогание везде, где только мог, и это повлияло на медицинское развитие в борьбе со склерозом.

Железный конь. Человек, обеспечивший миру Ice Bucket Challenge

Современные лекарства продлевают жизнь нездоровых на несколько лет, но в среднем – от того дня, когда поставлен диагноз, до последнего – пациенты живут четыре года. В мире всего два зафиксированных случая, когда болезнь отступила или, по крайней мере, сильно замедлилась: у гитариста Джейсона Бейкера, который жив по сей день, и у Стивена Хокинга.

И хотя причины заболевания до сих пор неизвестны, многие из пострадавших – спортсмены. Один из таких – словак Мариан Чишовский.

Он был из тех, кто провел лучшие годы карьеры после тридцати. Примерно в этом возрасте его выкупила пльзеньская «Виктория», которую тогда тренировал Павел Врба: он помнил Мариана по работе в Словакии и зачем-то выпросил у руководства защитника на подмену, а тот набрал такую форму, что стал основным и за 64 матча забил 12 голов. Всего на его счету 53 мяча в 312 играх.

В феврале 2014-го он подписал новый контракт, но через полгода порвал крестообразные связки и выбыл, как оказалось, уже навсегда. Тогда же, летом, Чишовский схватил простуду и забеспокоился: горячка не отступала весь месяц. «Все началось с того, что левое плечо тихонько подергивало. Поначалу не обращал внимание. Потом оно дергалось 24 часа в сутки. Затем прибавилась температура», – жаловался деф клубному врачу. Тем же летом он, еще ничего не подозревая, облил себя водой для флэшмоба Ice Bucket Challenge.

Незадолго до нового года чешский Blesk! опубликовал материал, в котором впервые предположил, что защитник смертельно болен. Последнее предложение пугало: «Шансов на возвращение – ноль». В январе клуб официально подтвердил информацию.

«Отправили на МРТ, но никто не обсуждал со мной диагноз... Его я прочитал на бумаге. Врач уверял, что это лишь подозрения, и меня будут обследовать дальше. Да я и сам не верил, что такое возможно. То, что происходило, никому не сообщал. Знали только три человека: доктор, президент и я. Еще через пару месяцев начал чувствовать, что становлюсь слабее: в тренажерке поднимаю не 80 килограммов, а 75 – и так далее». Сейчас Чишовский передвигается на коляске и почти не разговаривает. Вот уже четыре года с момента, когда он узнал страшную новость.

Другого футболиста, переживающего сложнейший период жизни, хорошо знают в России. Фернандо Риксен – реальная звезда Петербурга. Этот скандальный, но потрясающе харизматичный мужчина, известен непростым характером – в России его в любом случае вспоминают с любовью.

Два года назад он погрузился в депрессию и выдал печальную речь: «Единственное желание – дожить до конца года». Но вот уже шестой год его войны с БАС: голландец до сих пор жив, он все еще разговаривает, а вокруг него жена и милые дети.

Стив Глисон – еще один бедняга, культовый американский спортсмен (игрок в американский футбол) практически повторяет историю жизни Лу Герига. БАС был диагностирован у него в 2011-м после того, как спортсмен столкнулся со странной скованностью движений и западанием стопы.

Через неделю жизнь преподнесла ему новый сюрприз: жена сообщила, что ждет ребенка. Понимая, как он изменится, когда вырастет сын, Стив завел видеодневник, в котором рассказывал будущему ребенку про себя и свою жизнь.

За пять лет съемок он смонтировал удивительную историю мужества, но вместе с тем – проблем и отчаяния. Многие кадры вошли в документальный фильм, который вышел в 2016 году и собрал более 500 тысяч долларов. Выручка пошла на благотворительность.

Эти деньги не единственные. Пользуясь популярностью, Глисон создал фонд помощи больным БАС, который прославился на весь мир из-за организованного им флэшмоба Ice Bucket Challenge.

Стив Глисон живет вот уже седьмой год после обнаружения диагноза: он по-прежнему собирает деньги больным, популяризирует БАС через медиа, фильмы и различные мероприятия. Корпорация Microsoft сейчас внедряет в систему Windows функцию управления интерфейсом при помощи взгляда. Создатели не скрывают, что вдохновились на такой шаг из-за письма, написанного Стивом лично Биллу Гейтсу.

Жизнь больных амиотрофическим склерозом заметно облегчилась (если это можно так назвать), когда Глисон предложил правки Бараку Обаме в процессе создания Obamacare: по ним такие люди имеют право на частично бесплатное лечение. Он – невероятно крутой мужик.

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