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«Единственное желание – дожить до конца года». 3 спортсмена, которые столкнулись с БАС, как Хокинг
Великий физик не единственный, кто страдал от страшной болезни.
14 марта скончался знаменитый британский ученый Стивен Хокинг. Помимо научных достижений он был известен тем, что страдал от Бокового амиотрофического склероза – самого загадочного заболевания неврологии. У него много названий: это болезнь моторных нейронов, мотонейронная болезнь или болезнь Шарко, названная так в честь великого невролога Жан-Мартена Шарко, который описал ее в середине позапрошлого века.
В США болезнь известна под именем Лу Герига – легендарного американского бейсболиста довоенного времени. В 35 лет врачи поставили ему диагноз. Через полгода он ушел из спорта, еще через два – из жизни. Эта история вдохновила не одно поколение американцев, о спортсмене снимали фильмы, но по-настоящему о БАС заговорили лишь во второй половине прошлого столетия, когда им как раз заболел Стивен Хокинг: он популяризировал недомогание везде, где только мог, и это повлияло на медицинское развитие в борьбе со склерозом.
Железный конь. Человек, обеспечивший миру Ice Bucket Challenge
Современные лекарства продлевают жизнь нездоровых на несколько лет, но в среднем – от того дня, когда поставлен диагноз, до последнего – пациенты живут четыре года. В мире всего два зафиксированных случая, когда болезнь отступила или, по крайней мере, сильно замедлилась: у гитариста Джейсона Бейкера, который жив по сей день, и у Стивена Хокинга.
И хотя причины заболевания до сих пор неизвестны, многие из пострадавших – спортсмены. Один из таких – словак Мариан Чишовский.
Он был из тех, кто провел лучшие годы карьеры после тридцати. Примерно в этом возрасте его выкупила пльзеньская «Виктория», которую тогда тренировал Павел Врба: он помнил Мариана по работе в Словакии и зачем-то выпросил у руководства защитника на подмену, а тот набрал такую форму, что стал основным и за 64 матча забил 12 голов. Всего на его счету 53 мяча в 312 играх.
В феврале 2014-го он подписал новый контракт, но через полгода порвал крестообразные связки и выбыл, как оказалось, уже навсегда. Тогда же, летом, Чишовский схватил простуду и забеспокоился: горячка не отступала весь месяц. «Все началось с того, что левое плечо тихонько подергивало. Поначалу не обращал внимание. Потом оно дергалось 24 часа в сутки. Затем прибавилась температура», – жаловался деф клубному врачу. Тем же летом он, еще ничего не подозревая, облил себя водой для флэшмоба Ice Bucket Challenge.
Незадолго до нового года чешский Blesk! опубликовал материал, в котором впервые предположил, что защитник смертельно болен. Последнее предложение пугало: «Шансов на возвращение – ноль». В январе клуб официально подтвердил информацию.
«Отправили на МРТ, но никто не обсуждал со мной диагноз... Его я прочитал на бумаге. Врач уверял, что это лишь подозрения, и меня будут обследовать дальше. Да я и сам не верил, что такое возможно. То, что происходило, никому не сообщал. Знали только три человека: доктор, президент и я. Еще через пару месяцев начал чувствовать, что становлюсь слабее: в тренажерке поднимаю не 80 килограммов, а 75 – и так далее». Сейчас Чишовский передвигается на коляске и почти не разговаривает. Вот уже четыре года с момента, когда он узнал страшную новость.
Другого футболиста, переживающего сложнейший период жизни, хорошо знают в России. Фернандо Риксен – реальная звезда Петербурга. Этот скандальный, но потрясающе харизматичный мужчина, известен непростым характером – в России его в любом случае вспоминают с любовью.
Два года назад он погрузился в депрессию и выдал печальную речь: «Единственное желание – дожить до конца года». Но вот уже шестой год его войны с БАС: голландец до сих пор жив, он все еще разговаривает, а вокруг него жена и милые дети.
Стив Глисон – еще один бедняга, культовый американский спортсмен (игрок в американский футбол) практически повторяет историю жизни Лу Герига. БАС был диагностирован у него в 2011-м после того, как спортсмен столкнулся со странной скованностью движений и западанием стопы.
Через неделю жизнь преподнесла ему новый сюрприз: жена сообщила, что ждет ребенка. Понимая, как он изменится, когда вырастет сын, Стив завел видеодневник, в котором рассказывал будущему ребенку про себя и свою жизнь.
За пять лет съемок он смонтировал удивительную историю мужества, но вместе с тем – проблем и отчаяния. Многие кадры вошли в документальный фильм, который вышел в 2016 году и собрал более 500 тысяч долларов. Выручка пошла на благотворительность.
Эти деньги не единственные. Пользуясь популярностью, Глисон создал фонд помощи больным БАС, который прославился на весь мир из-за организованного им флэшмоба Ice Bucket Challenge.
Стив Глисон живет вот уже седьмой год после обнаружения диагноза: он по-прежнему собирает деньги больным, популяризирует БАС через медиа, фильмы и различные мероприятия. Корпорация Microsoft сейчас внедряет в систему Windows функцию управления интерфейсом при помощи взгляда. Создатели не скрывают, что вдохновились на такой шаг из-за письма, написанного Стивом лично Биллу Гейтсу.
Жизнь больных амиотрофическим склерозом заметно облегчилась (если это можно так назвать), когда Глисон предложил правки Бараку Обаме в процессе создания Obamacare: по ним такие люди имеют право на частично бесплатное лечение. Он – невероятно крутой мужик.
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