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«Иван Васильевич» и еще 6 коллабораций Puma с русским кино после «Союзмультфильма»

«Иван Васильевич» и еще 6 коллабораций Puma с русским кино после «Союзмультфильма»
Артем Мазилкин

1 час назад

Нарядно и патриотично.

Компания Puma отмечает 50-летие кроссовок Suede коллаборацией с «Союзмультфильмом»: немцы выпустят две версии модели с героями мультиков «Ну, погоди!» и «Винни-Пуха». Кроссы украсят цитатами из анимации, вроде «Неправильные пчелы – неправильный мед».

Eurosport.ru предлагает не останавливаться на двух мультах и поработать с российским кино плотнее.

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

Коллаборации Puma

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