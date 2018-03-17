«Иван Васильевич» и еще 6 коллабораций Puma с русским кино после «Союзмультфильма»

Компания Puma отмечает 50-летие кроссовок Suede коллаборацией с «Союзмультфильмом»: немцы выпустят две версии модели с героями мультиков «Ну, погоди!» и «Винни-Пуха». Кроссы украсят цитатами из анимации, вроде «Неправильные пчелы – неправильный мед».

Eurosport.ru предлагает не останавливаться на двух мультах и поработать с российским кино плотнее.

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