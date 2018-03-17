Puma анонсировала коллаб с Соником

На YouTube-канале Sonic the Hedgehog вышел анонс коллаборации с Puma.

В финале ролика можно увидеть новые кроссовки, но пока непонятно, будет ли на них изображен сам Соник Икс (персонаж Sonic the Hedgehog) или что-то другое.

Новая модель кроссовок поступит в продажу в июне 2018 года.

Sonic the Hedgehog – серия компьютерных игр в жанре платформера, разработанная компанией Sega. Первая версия игры вышла в 1991 году.

Соник Икс – главный персонаж игры, антропоморфный еж синего цвета.

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