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Йозеф Блаттер раскрыл заговор против себя. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Блаттер раскрыл заговор против себя. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Зобнин и Рауш – о подготовке к товарищеским матчам сборной

Футболисты сборной России поделились ожиданиями от матчей с Францией и Бразилией и мыслями о силе «пентакампеонов» без главной звезды – Неймара.

Почему травмы колена у футболистов – на самом деле редкость

Врач сборной России Эдуард Безуглов разобрал травмы футболистов в чемпионате России.

Большое интервью Йозефа Блаттера

Бывший президент ФИФА рассказывает про свое отстранение, отношения с Путиным и Платини и про знаменитые баскетбольные три секунды.

Первая победа Карякина

Российский гроссмейстер выиграл первый матч на турнире претендентов в Берлине, но отставание от Фабиано Каруаны уже угрожающее.

Овечкин догнал Курри

Нападающий «Вашингтона» пошел на седьмую сотню голов и поднимается в топе лучших снайперов за всю историю НХЛ.

«Локомотив» дал бой СКА, но петербургский клуб вновь впереди в серии

Все о третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, включая разбор незасчитанного гола «железнодорожников».

СЭ Блаттер

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