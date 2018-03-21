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Старт ЧМ по фигурному катанию. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Луисом Адриано
Бразильский форвард «Спартака» – о матче России и Бразилии.
Сборная Бразилии и РФПЛ
Луис Адриано, Фернандо и Витиньо – кто из них достоин представлять пентакампеонов.
Алина Загитова против всех
Чего ждать от стартующего в Милане чемпионата мира по фигурному катанию.
Паралимпийцы в Кремле
Встреча героев Паралимпийских игр-2018 с Владимиром Путиным.
Плей-офф КХЛ
«Салават» совершил невероятный камбэк в Челябинске, а СКА и «Локомотив» расплавили лед кровавой бойней.
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