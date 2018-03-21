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Глава комитета по соответствию ВАДА: «Сделаем все, чтобы Россия не получила новых турниров»

Глава комитета по соответствию ВАДА: «Сделаем все, чтобы Россия не получила новых турниров»
ТАСС

39 мин. назад

Но право претендовать на них у России остается.

Россия сохранит возможность претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту ВАДА. Но организация будет этому противиться, сообщил глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор.

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений.

Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при нынешних правилах, полностью исключать этого нельзя. У России остается возможность принимать новые турниры», – сказал Тэйлор ТАСС.

  • Ранее сообщалось, что Россия не сможет претендовать на проведение международных соревнований из-за изменений в правилах ВАДА, вступающих в силу 1 апреля 2018 года.
  • Из-за допинг-скандала спортсмены из России выступили на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

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