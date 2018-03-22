Спорт-Экспресс

Поражение Загитовой на ЧМ и интервью с Панариным. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Поражение Загитовой на ЧМ и интервью с Панариным. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Загитова проиграла Костнер

Выступление российских фигуристок на ЧМ в Милане пока не впечатляет.

Сборную России проверили на допинг

Что вообще происходит?

Мини-интервью с Дерлеем

Португалец считает, что Россия войдет в топ-8 на ЧМ.

Интервью с Артемием Панариным

Узнайте, за кого форвард «Коламбуса» более в гонке бомбардиров НХЛ.

Биатлонный этап в Тюмени

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СЭ

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