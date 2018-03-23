Спорт-Экспресс

Матч России с Бразилией и успех Коляды. Анонс свежего «Спорт-Экпресса»

Матч России с Бразилией и успех Коляды. Анонс свежего «Спорт-Экпресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости пятницы – в новом номере лучшей спортивной газеты.

Танцы со звездами

Анонс товарищеского матча между Россией и Бразилией, который проверит хозяев чемпионата мира на прочность.

Дом-2. «Амкар» примет «Локомотив» в Москве

Разбор самой стыдной истории последних дней.

Луис Адриано: «Бразилия обыграет Россию – 2:0»

Форвард «Спартака» огорчил российских фанатов своим прогнозом.

Жилберту Силва: «Сборную России почти не знаю. А вот с Шараповой бы познакомился»

Легенда «Арсенала» – о предстоящем матче и симпатии к Шараповой.

Коляда не упал, и это не сенсация

Секрет прогресса российского фигуриста – в колонке Андрея Шитихина.

Спорт-Экспресс

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