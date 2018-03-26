Eurosport
Цветков победил на финише худшего сезона российского биатлона. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Рабинер – о конфликте Черчесова и Денисова и о подготовке сборной к матчу с Францией
Обозреватель «СЭ» призывает не нагнетать ситуацию вокруг Денисова и напоминает, что Игорь никогда не являлся ключевым футболистом сборной. Рабинер анализирует провал России с бразильцами и призывает не топтать сборную после неудачи.
Жилберту Силва: «Переезд в Россию мог помешать Марио Фернандесу»
Чемпион мира-2002 – о желании познакомиться с Марией Шараповой, слезах после поражения от голландцев и странностях матча со сборной России в 2006-м.
Раймон Доменек сравнил Кокорина с Анри
Бывший тренер сборной Франции поделился мнением о перспективах сборной России на ЧМ-2018, фундаментальных проблемах российского чемпионата и сравнил потерю Кокорина с потерей Анри для французов в 2006 году.
Счастье Цветкова и драма Кузьминой – все о финише сезона в Тюмени
Репортажи с места событий о двух масс-стартах, один из которых принес нашей сборной второе золото в этом сезоне, а второй – драматически лишил Анастасия Кузьмину «Большого хрустального глобуса».
Карякин совершил подвиг в Берлине
Россиянин Сергей Карякин прорвался с восьмого на первое место на турнире претендентов в столице Германии и стал фаворитом в споре за место в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном.
Почему проиграла Загитова
Авторы и эксперты «СЭ» – о главном разочаровании на миланском чемпионате мира по фигурному катанию.